川普最新民調32% 支持率再創新低中廣新聞網 (2017-12-08 12:31)
根據美國知名智庫「皮尤研究中心」所進行的一項最新民調顯示，美國總統川普的支持率，再創新低。最新調查指出，目前只有百分之三十二的美國民眾，支持川普，認為川普做得不錯；而不支持川普的民眾比例，高達百分之六十三。
根據這項最新民調，與十月的民調相比，川普的支持率，下降兩個百分點，而不支持率則增加了四個百分點。
而皮尤研究中心指出，川普的支持率只有百分之三十二，不支持率高達百分之六十三，這兩項紀錄，都刷新了皮尤研究中心，進行美國總統支持率民調的紀錄。
此外，調查也發現，即使是自認共和黨的民眾，對川普的支持度也有所下滑。
「今日美國報」則是報導，先前，支持率最低的紀錄，是美國前總統柯林頓在一九九三年，所調查出來的百分之四十五。
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