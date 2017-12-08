耶路撒冷不平靜 巴勒斯坦揚言起義暴動中央社 (2017-12-08 12:09)
（中央社雷馬拉7日綜合外電報導）美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，這舉動引發巴勒斯坦人抗議，今天出現零星衝突、揚言發動另一次起義暴動，也加深這裡發生流血事件的擔憂。
法新社報導，川普此舉也激起幾乎是世界各國的外交反彈，包括土耳其、歐盟及俄羅斯都提出警告。
正當白宮警告，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）如果取消本月與美國副總統彭斯（Mike Pence）的會晤，可能會有「反效果」。一名巴勒斯坦高級官員表示，彭斯「在巴勒斯坦不受歡迎」。
然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）激賞川普，他說川普的名字現在與耶路撒冷悠久的歷史相連，並呼籲其他國家追隨川普腳步。
隨著後續發展未明，以色列在約旦河西岸部署了數百人軍隊，巴勒斯坦人與以色列安全部隊在各地爆發零星衝突。
巴勒斯坦好戰團體哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniya）在加薩市（Gaza City）發表演說時，揚言發動新一波起義暴動。
以色列軍方說，幾個小時之內，加薩走廊射出幾枚火箭攻擊。
其中一枚打在以色列領土，促使以色列陸軍及空軍反擊加薩市「兩處恐怖駐紮單位」，並指責占據此地的伊斯蘭團體哈瑪斯。
哈瑪斯已經號召，在明天的每週主要穆斯林祈禱活動之後，針對川普發起「憤怒日」（day of rage）。而今天在約旦河西岸城市有不少示威活動，除了加薩市之外，包括雷馬拉（Ramallah）、希布倫（Hebron）、伯利恆（Bethlehem）和那不魯斯（Nablus）。
以色列部隊在雷馬拉的一處出入檢查哨用催淚瓦斯驅散了數百人，而巴勒斯坦「紅新月會」回報，約旦河西岸有22人因實彈槍火或橡膠子彈受傷。
加薩官員表示，數十名巴勒斯坦人在與以色列交界的屏障地帶抗議，5名巴勒斯坦人因以色列的攻擊受傷。（譯者：中央社林宏翰）1061208
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