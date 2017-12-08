（中央社記者尹俊傑北京8日電）中美雙方歷經3年磋商，日前簽署聯合聲明，中國大陸開發的北斗衛星導航系統與美國全球衛星定位系統（GPS）實現射頻相容、民用訊號可互操作，提升導航定位精度。



人民日報海外版報導，中美雙方日前簽署「北斗與GPS民用訊號相容及互操作性聯合聲明」。北斗與GPS在國際電信聯盟（ITU）架構下實現射頻相容，兩套系統的民用訊號B1C和L1C可互操作。



這意味兩套系統設計、建設方面，可實現訊號相容使用，進一步提升導航定位精度。用戶可同時使用北斗和GPS的民用訊號，享有更好的服務，不必顯著增加接收成本或複雜度。



報導指出，兩套衛星導航系統之間的相容和操作就是「共處共用」。北斗和GPS實現射頻相容、民用訊號可互操作，「將進一步促進世界衛星導航大家庭成員之間的合作」。



北斗和美國GPS、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）和歐洲聯盟伽利略（Galileo）是全球4大衛星導航系統。



根據GPS官網4日發布的新聞稿，美中2014年5月建立政府間的全球導航衛星系統（GNSS）合作對話機制。雙方代表與專家歷經3年研究磋商，簽署上述聯合聲明，同意在導航系統相容及互操作性領域持續磋商合作。



在此之前，中俄已簽署北斗和格洛納斯衛星導航系統之間的相容互操作協議。



中國大陸於2000年底建成北斗一號系統，向境內提供服務；2012年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；預計2020年前後建成北斗三號系統，向全球提供服務。1061208