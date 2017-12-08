（中央社記者吳家豪台北8日電）國外科技網站9to5Mac報導，iOS 11.2作業系統出現安全漏洞，駭客能從遠端控制支援HomeKit智慧家庭平台的設備，蘋果公司（Apple）已從伺服器端採取緊急措施來修正此問題。



9to5Mac報導指出，這項安全漏洞可在用戶未授權的情況下，讓駭客控制連接到HomeKit平台的設備，包括智慧照明、自動調溫器、智慧插座等，甚至可從遠端開啟智慧門鎖或連網的車庫門。



根據蘋果向9to5Mac發布的聲明，這項影響iOS 11.2系統中HomeKit用戶的問題已被修正，蘋果從伺服器端暫時關閉了HomeKit的共享功能，預計下週釋出軟體更新。1061208