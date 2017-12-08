（中央社記者江明晏台北8日電）愛立信針對5G進行調查，發現78%的營運商正處於試驗階段中，最看好的產業分別為媒體及娛樂業、汽車及公共運輸業、醫療衛生及能源、公用事業。



愛立信發布「5G進度：2017研究調查-全球營運商5G發展狀況評估報告」，分享營運商對5G期望及布局的數據，並針對各產業如何把握商機、加快邁入5G時代提出相關建議。



為進一步瞭解產業觀念及5G準備狀況，愛立信針對已公開宣布著手預備5G服務的營運商，進行第2次全球調查。調查報告歸納2017年5G進度評估發現，透過來自全球37家營運商，共50位技術專家及企業高階主管的5G研究訪談，探索業界對5G的預測與準備進程。



在過去一年中，多數營運商已從開發階段過渡至試驗階段，78%的受訪者表示他們正處於試驗階段中。



今年的調查針對營運商關注的產業領域進行了更深入的探討，根據受訪者排序最看好的3項產業，以媒體及娛樂業高居榜首，其次分別是汽車及公共運輸業，醫療衛生及能源與公用事業並列第三。



在媒體及娛樂產業中，行動設備的高品質串流媒體服務被視為最重要的使用案例。自動化車輛控制、智慧型GPS、遠端機器人手術及電網邊緣發電控制則分別在汽車業、公共運輸業、醫療衛生業及能源與公用事業占據榜首。



大多數受訪對象認為5G的營收來源將來自物聯網應用（86%），協力廠商合作也將產生關鍵影響（77%）。此外，提供產業特定的服務（68%）及開發全新營收分享模式（68%）也被認為依然是服務提供者的重要營收來源。1061208