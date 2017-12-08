iPhone2017年度精選 最佳App是這款中央社 (2017-12-08 10:03)
（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司（Apple）公布App Store 2017年度精選榜單，iPhone年度最佳App為Enlight Videoleap；Splitter Critters拯救小小外星人，則獲得iPhone年度最佳遊戲。
iPad年度最佳遊戲則為The Witness，遊戲玩家踏上美麗又靜謐的神祕島嶼，解開一道道謎題與機關，探索孤島的祕密。
歲末年終，蘋果公司公布2017年度精選榜單，iPhone年度最佳App為Enlight Videoleap，是一款容易上手的影片編輯工具，可隨意調整顏色、光線或濾鏡，還能創造雙重曝光效果。iPad年度最佳App為Affinity Photo，是一款專業級的編輯工具，能打造與眾不同的相片。
iPhone年度最佳遊戲為Splitter Critters，透過滑動手指切割、重組場景，來拯救小小外星人。
Apple國際內容副總裁舒賽（Oliver Schusser）表示，2017年是App Store和Apple Music大放異彩的一年，隨著擴增實境技術的引進，今年有不少令人大感驚喜的App出現。
舒賽說，數百萬人現在可以透過IKEA Place以虛擬方式布置家俱，以Sky Guide盡享觀星樂趣，或是經由My Very Hungry Caterpillar將故事書的內容生動呈現眼前；其他發展趨勢還包括即時遊戲的興起，以及訴求心靈健康和正念的App，正如雨後春筍般出現。1061208
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