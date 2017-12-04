【中央網路報】

2018動漫節尖端簽名會陣容 一年一度的漫迷盛會動漫節，即將於2018年2月1日開展，尖端出版搶先公布簽名會陣容。海外作者邀請到日本輕小說《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》作者渡航；台灣原創陣容則是《夢夢》月刊少女漫畫家《花開千年》林青慧、《樂園的寶藏》林亭葳。《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》數度入選「這本輕小說真厲害！」排名，更蟬聯2015、2016年冠軍，作品改編動畫、漫畫、遊戲，被譽為日本輕小說的不敗王者。故事逐漸邁入尾聲，主角八幡的情感將走向哪一方，猜不透的劇情引起讀者瘋狂討論，呼聲極高的第12集將同步於動漫節發售。活耀於漫畫界一線的林青慧及林亭葳，都是作品累積銷量萬冊的少女漫畫家，將於動漫節分別發售單行本最新刊，《花開千年》第4集、《樂園的寶藏》第7集。更多簽名會活動辦法將陸續公布於「尖端動漫戰隊」、「夢夢月刊」FB粉絲頁。《花開千年》林青慧 2/1(四) 16:30～18:00 B舞台《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》渡航 2/2(五)14:30～16:00A舞台《樂園的寶藏》林亭葳 2/2(五) 16:30～18:00B舞台(蘇松濤報導)