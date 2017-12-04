【中央網路報】

名為“The Great LEGO® Race”的VR雲霄飛車將令全家大小沉浸在愉快體驗中寓教於樂的互動活動體驗讓家長和小朋友一起共同玩樂與成長樂高聖誕老公公將與園內民眾同樂 位於馬來西亞柔佛州新山的馬來西亞樂高樂園（LEGOLAND® Malaysia Resort）是亞洲第一座樂高樂園，在今年11月開始又有新的創舉要推出，那就是虛擬實境（VR）雲霄飛車，成為全球首座擁有此款嶄新騎乘遊戲的樂高樂園。取名為“The Great LEGO® Race”的樂高VR雲霄飛車是將樂高樂園現有的“X計劃”（Project X）雲霄飛車改造成結合尖端VR技術的遊樂設施，是一個老少咸宜的遊戲，不只是緊張刺激，還能喚醒童心。車手由多位樂高人偶角色組成，乘客套上VR穿戴裝置後，將會與各個開著神奇裝置的車手在虛擬實境中“較量”，宛如置身於龐大的樂高積木世界中，還能從上、下、前、後等不同角度感受各種動作，享受狂野激情。馬來西亞樂高樂園擁有超過70種乘騎、表演、景點等遊樂設施，是一家人共享歡樂時光的好地方。樂園一共分為七大主題區域，分別是：起點站（The Beginning）、樂高機械組（LEGO® Technic）、樂高王國（ LEGO Kingdoms）、幻想國度（Imagination）、樂高城市（LEGO City）、探險之地（Land of Adventure）和迷你園地（Miniland）。而“The Great LEGO® Race”就位在“樂高機械組”主題區裡。緊接著12月即將到來的聖誕節，樂高樂園也準備了“BRICK-TACULAR 聖誕慶典”活動節目，將帶來源源不斷的無限驚喜，包括送出神秘禮物給園內幸運兒的聖誕倒數日曆（Advent Calendar）、30英尺亞洲最高的樂高DUPLO®聖誕樹亮燈儀式、聖誕老人雪橇贈品等等。在這個年終，處處充滿佳節氣氛的樂高樂園裡，與身邊親近的人一起度過美好時光，讓你的旅程更添精彩回憶。(蘇松濤報導)