世界首創馬來西亞樂高樂園VR雲霄飛車全新推出中央網路報 (2017-12-04 15:44)
取名為“The Great LEGO® Race”的樂高VR雲霄飛車是將樂高樂園現有的“X計劃”（Project X）雲霄飛車改造成結合尖端VR技術的遊樂設施，是一個老少咸宜的遊戲，不只是緊張刺激，還能喚醒童心。車手由多位樂高人偶角色組成，乘客套上VR穿戴裝置後，將會與各個開著神奇裝置的車手在虛擬實境中“較量”，宛如置身於龐大的樂高積木世界中，還能從上、下、前、後等不同角度感受各種動作，享受狂野激情。
馬來西亞樂高樂園擁有超過70種乘騎、表演、景點等遊樂設施，是一家人共享歡樂時光的好地方。樂園一共分為七大主題區域，分別是：起點站（The Beginning）、樂高機械組（LEGO® Technic）、樂高王國（ LEGO Kingdoms）、幻想國度（Imagination）、樂高城市（LEGO City）、探險之地（Land of Adventure）和迷你園地（Miniland）。而“The Great LEGO® Race”就位在“樂高機械組”主題區裡。
緊接著12月即將到來的聖誕節，樂高樂園也準備了“BRICK-TACULAR 聖誕慶典”活動節目，將帶來源源不斷的無限驚喜，包括送出神秘禮物給園內幸運兒的聖誕倒數日曆（Advent Calendar）、30英尺亞洲最高的樂高DUPLO®聖誕樹亮燈儀式、聖誕老人雪橇贈品等等。在這個年終，處處充滿佳節氣氛的樂高樂園裡，與身邊親近的人一起度過美好時光，讓你的旅程更添精彩回憶。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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