【中央網路報】

Visa夥伴與小朋友開心合照Visa台灣區總經理麻少華與台灣世界展望會市場行銷處陳維智處長合影Visa志工夥伴協助小朋友完成理財遊戲學習與挑戰Visa志工夥伴協助小朋友完成理財遊戲學習與挑戰Visa麻少華總經理與小朋友互動 「讀書」對於一般人來說是再平常不過的事，但許多偏鄉弱勢家庭的孩子，卻因為家中經濟或照顧者的各種狀況面臨中斷學業的困境，或因為主要照顧者無法提供對於孩童來說較為適宜的讀書環境，而導致影響孩子的學習意願和效果。為關懷偏遠地區經濟弱勢學童的教育需求，自2012年起，Visa與台灣世界展望會攜手合作「前進未來，小學生贊助計畫」，為偏遠地區弱勢學童募集助學金，並透過課輔班、綜合才藝營等服務方案及活動，激發兒童的學習潛能與發展。今年（2017年）邁向第6年，Visa特別在12月1日（週五）邀請南彰化地區100位兒童至二林教育園區，透過互動遊戲等活動交流，與Visa台灣的志 工提前共渡美好、溫馨的聖誕佳節。Visa台灣區總經理麻少華表示：「Visa很高興能與台灣世界展望會持續第六年合作，共同關心弱勢貧童的需要，透過聖誕晚宴的方式，讓Visa員工能與孩子們互動，更實際的去了解孩子們的需要。今年也特別安排理財小教室的時間，讓參與活動的孩子能透過遊戲闖關的方式，學習如何運用記帳及資源管理的方式來管理自己的財政，計劃將來。」麻少華總經理期許，藉由這份助學金，能夠幫助孩子們持續努力地向學、勇敢追夢。因為有你/妳陪伴與幫助，每一天都是孩童最棒的聖誕祝福高中一年級的小容（化名）是新住民子女，與父母親以及其他2個兄弟姊妹同住在南彰化的偏鄉農村，家中的經濟僅靠著小容爸爸在牧場擔任木工的工作，媽媽是印尼籍的新住民，在養豬場工作，薪資收入雖然不高，但都很關心家中子女的生活以及就學狀況；透過Visa協助所辦理課後照顧，讓小容除了學校之外，放學後能夠有安全的處所提供課後照顧、有講師能夠詢問課業上不懂的地方，講師亦會透過課業諮詢，提升小容的學習動機，讓她。小容(化名)表示「很開心這次能夠和大哥哥大姊姊們相見歡，也學習到如何可以妥善的運用手上所擁有的資源，讓我有一個很不一樣的聖誕節。」另一位同樣也是受到助學金幫助國中一年級的小珊(化名)，來自單親家庭的她與母親以及兄弟姊妹同住，因母親無法從事固定的工作，僅能以在小吃店賺取微薄的薪水維持家計，自103年開始小珊（化名）便參加了課後照顧班至今，雖學習上進度較為落後，但透過志工老師個別給予指導，讓她在學習態度上趨為積極並且穩定。小珊（化名）在今年106年度也參加了綜合才藝舞蹈班，學習認真且大方，除此之外也能協助舞蹈老師指導年紀較小之孩童，並能幫忙照顧新成員及管理團體的秩序。小珊(化名)開心的說：「謝謝Visa的大哥哥、大姊姊們的幫忙，讓我可以除了專心唸書之外，還可以在跳舞班學習新的舞蹈，也認識了許多的朋友，期許自己未來不論是遇到什麼挑戰，都會持續努力的去面對未來，也很開心今天能夠到這邊來用餐，讓我有一個很棒的聖誕節！」孩好有你，讓孩子快樂上學去台灣世界展望會市場行銷處陳維智處長感謝Visa對國內偏鄉弱勢兒童的愛心關懷與支持，特別Visa員工在12月份這樣溫馨的聖誕節期裡，來到偏鄉與孩子們開心的互動，也讓孩子學習如何妥善管理手邊的資源，給了孩子們最有美好的祝福與回憶。台灣世界展望會透過「助學行動」、｢資助兒童計畫｣等，長期關懷並陪伴5萬名學童的上學路，每學期開學前發放助學金，讓孩子們無須憂慮家庭經濟，可以安心念書。因為來自各界愛心資助人、捐款人的幫助，讓孩子們能擁有這份得來不易的學習機會，也促使他們加倍努力，期盼能實現夢想，突破生命的限制。Visa與台灣世界展望會連續第六年攜手合作「前進未來 小學生贊助計畫」，邀請您一同響應助學行動，捐款「國內助學」，讓國內經濟弱勢家庭兒童有看見未來希望與實現夢想的機會！捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「國內助學行動」，捐款相關資訊，請上台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw。愛心電話：04-7611816市場行銷處彰化辦公室，地址：彰化市中央路184號6樓之5(蘇松濤報導)