德州儀器（TI）近日推出了首款無需內部MOSFET的3通道高端線性汽車發光二極體（LED）控制器，為設計人員提供了更彈性的照明設計靈活性。與傳統的LED控制器相比，TPS92830-Q1的創新架構具有更高的功率和更佳的散熱功能，特別適用於要求高效能和高可靠度的汽車LED照明應用。欲瞭解詳細資訊，請前往Link。



傳統的LED驅動器整合了MOSFET，限制了設計人員在開發功能上的能力。使用此類型的驅動器，設計人員通常需要進行重大的設計修改才能達到希望的系統效能。TPS92830 -Q1 LED控制器靈活的基板特性讓設計人員能夠依照自己的系統需求自由選擇合適的MOSFET。使用這個新方法，設計人員可以更快並更有效率地優化照明功率設計，滿足汽車系統需求和所需的調光特性。



主要特性和優點

• 靈活性：內建脈衝寬度調變（PWM）產生器或PWM輸入可實現靈活的調光效果。設計人員可使用類比控制或PWM管理每個通道150 mA以上的輸出電流，為汽車後組合燈和日間行車燈供電。

• 改善散熱功能：藉由將LED控制器與外部MOSFET配對，設計人員可實現所需的高功率輸出，同時在控制器和MOSFET之間分配功率，避免系統過熱。透過維持線性架構，TPS92830-Q1改進了抗電磁干擾（EMI）和電磁相容性（EMC）性能。

• 更佳的系统可靠度：先進的保護功能和內置的開路和短路偵測特性，可幫助設計人員滿足原廠設備製造商（OEM）系統的可靠度需求。輸出電流降額特性可在高電壓條件下保護外部MOSFET，確保系統可靠度。



TPS92830-Q1擴展了TI豐富的LED驅動器產品組合、設計工具和技術資源，幫助設計人員實現創新的汽車照明特性。



工具和支援

支援工具包括TPS92830-Q1 3通道高電流線性LED控制器評估模組。工程師可使用具備LED熱保護並符合EMC標準的汽車晝行燈和位置燈參考設計的TPS92830-Q1快速啟動汽車照明系統設計。



封裝、供貨和定價

TPS92830-Q1已可於TI商店和授權代理商購買。提供薄型小尺寸封裝（TSOP），1,000件的單價為$1.96美元。



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(本報訊)

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