第九屆YAMAHA CUP快樂踢球趣 台中63支隊伍盛大開踢中央網路報 (2017-12-04 16:02)
清水國小今年新教練領軍就闖YAMAHA CUP決賽 馬來西亞教練認為台灣基層青訓發展佳
在籃球場刻苦練習國安國小連兩屆闖進決賽
第九屆YAMAHA CUP台中區預賽，過往台中強權協和國小本次未能進軍總決賽，反而是在台中另2支傳統強校，清水國小與國安國小雙雙取得決賽資格，尤其清水國小今年剛換教練就立刻取得好成績，組成冰旋風和愛88兩支球隊，都順利以４強之姿，晉級到台中區決賽，不過年紀較小的愛88不敵國安國小A，以0:6落敗，冰旋風則是一路與永隆YLES纏鬥到最後，冰旋風靠著一記自由球，以漂亮的長距離射門打破僵局，最終2:1獲勝取得晉級決賽資格。帶領冰旋風的教練潘汶竣表示，訓練一直以來都很在意團隊的配合與團隊的默契，接下來晉級決賽目標還是取得YAMAHA CUP冠軍，盡量培養球員對於勝利的渴望。教練潘汶竣為馬來西亞人，來到台灣唸書4年，他認為台灣基層青訓相當不錯，以後還想繼續待在台灣往此方向發展。清水國小的總教練唐駿榮，這學期才剛接足球教練一職，他說：「我們球隊有很多田徑專長生，他們下禮拜還要去比市長盃，自己是希望學生快樂學習，ㄧ邊踢球ㄧ邊也把書唸好，不要辜負家長對球隊的支持。」
國安國小連續2年順利闖進決賽，學校最近因為操場植草，因此球隊訓練都在學校籃球場上訓練，但依舊以強大的基礎能力，自63支隊伍之中，殺敵勝出。總教練蕭憲章說：「在籃球場訓練有差，因為比賽是打8人制，對球員的空間感有很大影響，會跟校長反應，要以最佳狀態迎戰決賽。」
台中基層球隊再增加彰化、南投地區足球持續擴展
中部足球發展再度迎來高峰
台中本次YAMAHA CUP預賽競爭激烈，從第三屆到第八屆都能闖進決賽的協和國小，本次未能闖進YAMAHA CUP決賽，也中止自己連續6屆闖進決賽的傲人紀錄，教練許忠全說：「主力受傷是原因，台中各隊實力也都成長不少，雖然輸球但大家都有成長是一件好事。」台中近幾年足球基層發展又迎來高峰，許多俱樂部的成立，讓台中基層球隊增加不少，更有許多國中開始投入足球校隊經營，逐漸培養出三級銜接的氣勢。
來自彰化的大興翱翔，本次順利闖進台中區淘汰賽，雖然最後不敵國安國小，但教練梁瑋祝認為學校球員對足球有高度熱情，學校的校長、主任為讓球隊練習，還特地加裝燈柱，讓練球時間得以延長，在足球發展較為緩慢的彰化，逐漸開始有了足球活動的發展。
【更多活動訊息請洽活動官網：http://www.yamaha-cup.com.tw/】
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 80/80實木西餐/休閒餐桌
- COACH 立體馬車LOGO滿版防刮皮革雙層拉鍊大手拿包-咖啡/桃
- 【SPRAYGROUND】DLXX 系列 Origami Rubber 黑紅摺紙橡膠潮
- 【亞帝芬奇】美好旅程GIA50分鑽墬(FSI2 18K金台)
- AS Cora胡桃色2.7尺餐櫃
- 烘焙客Oven-Baked》無穀低敏全犬野放雞配方犬糧大顆粒27磅1
- 【泡湯季不加價】暖湯烏來泉世界二日雙人平日券(加贈雙人份
- 【美國康寧CorningWare】蓮花骨瓷餐盤組-29件組 (附禮盒)
- MICHAEL KORS GREENWICH 防刮皮革拚色信封斜背包(深藍/藍)
- Bernice 潘妮3.8尺多功能組合床架-含書桌、收納櫃 兩色可選
比特幣周二再創最大跌幅且幣值跌破1.7萬美元【北京新浪網】
正妹拍賣直播「大放送」 走光露點30秒【NOWnews今日新聞】
新年新氣象～2018星座大運勢大公開（上）【華人健康網】
不爽遭法拉利追撞 見車主「爆乳妹」秒氣消【NOWnews今日新聞】
美腿名模陳思璇穿「神鍺褲」 113公分長腿視覺再拉長【Wow!NEWS新聞網】