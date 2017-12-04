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冰炫風決賽目標唯有冠軍國安國小再度闖進YAMAHA CUP決賽台中足運再度迎來高峰國安國小練球都在籃球場練清水國小組隊冰炫風一記漂亮自由球射門闖進YAMAHA CUP決賽 第九屆YAMAHA CUP台中區預賽，12/2、12/3日在朝馬足球場盛大開踢，本次台中區參賽隊伍共63隊，競爭2張全國決賽門票，最終由國安國小A、冰炫風晉級，中止台中足球強權協和國小６年皆進軍總決賽的紀錄。台中基層足球參與人口逐漸擴展，包含彰化、地區球隊也增加來台中競賽的次數，中部足球競爭激烈，期望系統化的發展育成再迎高峰。清水國小今年新教練領軍就闖YAMAHA CUP決賽 馬來西亞教練認為台灣基層青訓發展佳在籃球場刻苦練習國安國小連兩屆闖進決賽第九屆YAMAHA CUP台中區預賽，過往台中強權協和國小本次未能進軍總決賽，反而是在台中另2支傳統強校，清水國小與國安國小雙雙取得決賽資格，尤其清水國小今年剛換教練就立刻取得好成績，組成冰旋風和愛88兩支球隊，都順利以４強之姿，晉級到台中區決賽，不過年紀較小的愛88不敵國安國小A，以0:6落敗，冰旋風則是一路與永隆YLES纏鬥到最後，冰旋風靠著一記自由球，以漂亮的長距離射門打破僵局，最終2:1獲勝取得晉級決賽資格。帶領冰旋風的教練潘汶竣表示，訓練一直以來都很在意團隊的配合與團隊的默契，接下來晉級決賽目標還是取得YAMAHA CUP冠軍，盡量培養球員對於勝利的渴望。教練潘汶竣為馬來西亞人，來到台灣唸書4年，他認為台灣基層青訓相當不錯，以後還想繼續待在台灣往此方向發展。清水國小的總教練唐駿榮，這學期才剛接足球教練一職，他說：「我們球隊有很多田徑專長生，他們下禮拜還要去比市長盃，自己是希望學生快樂學習，ㄧ邊踢球ㄧ邊也把書唸好，不要辜負家長對球隊的支持。」國安國小連續2年順利闖進決賽，學校最近因為操場植草，因此球隊訓練都在學校籃球場上訓練，但依舊以強大的基礎能力，自63支隊伍之中，殺敵勝出。總教練蕭憲章說：「在籃球場訓練有差，因為比賽是打8人制，對球員的空間感有很大影響，會跟校長反應，要以最佳狀態迎戰決賽。」台中基層球隊再增加彰化、南投地區足球持續擴展中部足球發展再度迎來高峰台中本次YAMAHA CUP預賽競爭激烈，從第三屆到第八屆都能闖進決賽的協和國小，本次未能闖進YAMAHA CUP決賽，也中止自己連續6屆闖進決賽的傲人紀錄，教練許忠全說：「主力受傷是原因，台中各隊實力也都成長不少，雖然輸球但大家都有成長是一件好事。」台中近幾年足球基層發展又迎來高峰，許多俱樂部的成立，讓台中基層球隊增加不少，更有許多國中開始投入足球校隊經營，逐漸培養出三級銜接的氣勢。來自彰化的大興翱翔，本次順利闖進台中區淘汰賽，雖然最後不敵國安國小，但教練梁瑋祝認為學校球員對足球有高度熱情，學校的校長、主任為讓球隊練習，還特地加裝燈柱，讓練球時間得以延長，在足球發展較為緩慢的彰化，逐漸開始有了足球活動的發展。【更多活動訊息請洽活動官網：http://www.yamaha-cup.com.tw/】(蘇松濤報導)