【中央網路報】

(3)日伊甸與國泰舉辦「新住民二代多元智慧培力課程」成果展，展現新二代這一年來的學習成果。活動中，進階戲劇班小編劇瑄瑄，特別帶領所有新二代的學子，演出由泰國故事改編的「睡美人山」。原本害羞內向的瑄瑄，因為新二代培力課程，兩年多的陪伴下，她變得大方有主見，還登上舞台自信演出母親家鄉傳奇故事。瑄瑄媽現身支持孩子的努力成果，她驕傲地表示，瑄瑄的成長大家都有目共睹，真的很謝謝伊甸與國泰合作的新二代培力課程，開啟瑄瑄對戲劇的喜愛，也改變她內向的個性，勇於表達自己的想法！ 為培養新二代學子創造力、專注力及建立自信，伊甸基金會與國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會與國泰建設文教基金會共同開辦「新住民二代多元智慧培力課程」，安排新二代參與戲劇、種籽志工領袖培育、電腦繪圖及程式設計等多元課程。今(3)日特別於國泰金融會議廳，舉辦培力課程成果展，國泰慈善基金會董事長錢復特別蒞臨參與，並勉勵所有新二代繼續加油，未來一定有機會能站在國際舞台上發光發熱！活動中，來自進階戲劇班的24位新二代，特別帶來改編自泰國傳統民間故事的「睡美人山」，展現這一年來，接受戲劇薰陶的成果。而在一旁擔任旁白一角的瑄瑄，不僅是去年戲劇表演的主角，還是此次腳本的發想者。兩年前瑄瑄剛踏入戲劇班時，其實是大家眼中的邊緣人物，總是講話非常小聲，扭捏害羞，甚至不敢找人說話討論。不過在二代培力課程的引領下，瑄瑄逐漸敞開心胸，還非常喜歡上戲劇課，現在她能夠自信地在眾人面前表演，展現自我！而瑄瑄媽也現身支持孩子的努力成果，她驕傲地表示，瑄瑄的成長大家都有目共睹，真的很謝謝伊甸與國泰合作的新二代培力課程，開啟瑄瑄對戲劇的喜愛，也改變她內向的個性，勇於表達自己的想法！在二代培力戲劇班裡，伊甸透過教導肢體語言及聲音表情等課程，幫助孩子們學習清楚表達自己的情緒；而今年在進階戲劇課程中，更增添加編劇課程、隨興演出，以及加入打擊工具表演等創造力課程，讓孩子能自由發揮創意表演。伊甸基金會副執行長林文賓表示，自2000年起，伊甸在服務新住民的過程中看見，新住民家庭常因語言及文化差異，導致子女在課業學習上缺乏足夠的關注，容易成為學校裡學業低成就的一群，因而影響自信發展。看見今天現場所有新二代學子展出學習的成果，對伊甸來說就是最棒的回饋！希望透過培力課程，讓他們能從中培養專注、觀察及創造力，並從課程中，建立自我認同的自信心。特別感謝國泰慈善基金會和伊甸合作，於八年前一起推動「新住民二代多元智慧培力課程」，以國小、國中之二代青少年為主要招生對象，每年進行約10個月的青春期品格及人際關係、生涯探索、電腦數位科技及戲劇等培力課程的導入，讓新二代有多元學習的機會，藉此發掘自己的專長與職涯興趣，有自信勇敢追逐夢想。未來伊甸將持續關注新二代培力工作，相關課程資訊，請洽02-2230-0339。(蘇松濤報導)