雙12前哨戰開跑！每日一爆品 今搶先開賣中央網路報 (2017-12-04 13:21)
易遊網「1212搶先購」推出每日精選爆品，為雙12提前暖身！國外商品有令人跌破眼鏡的破盤優惠，像是國人最愛的日本賞雪勝地-【北陸合掌村4天】和【藏王樹冰4天】，團費下殺至1字頭，市場最低價，比旅展還便宜；【日本東北盛岡自由行4天】，唯一直飛不用7千元，絕對搶到賺到；【樂桃大阪計劃票5天】早去晚回班機免6千，玩更久省很大；【首爾戲雪團體5天】8千有找，小資族一定要納入必搶清單。以上通通含稅價，搶完為止！
國內商品還有超驚爆的銅板價，【屏東墾丁凱薩大飯店】第3、4人入住，1人只要加12元，三五好友相約出遊超激省；【環島遊˙高雄+花蓮3天】下殺5折超有感，搭乘全台唯一觀光列車環島之星，入住五星級翰品酒店，不到5千的超殺價格，絕對是必打包商品。
易遊網雙12搶購活動於12月12日中午至15日中午正式開跑，不僅有超誘人的神秘價格外，為刺激買氣，今起不限消費金額，加碼抽iPhone X外，於易遊網APP下訂，天天再送新光三越禮券。此外，購買國外來回機票，還有機會獲得環遊世界雙人機票。史上最狂的雙12旅遊特賣，剁手族千萬別錯過！如欲了解更多資訊，歡迎至易遊網http://www.eztravel.com.tw/查詢。
※易遊網「1212搶先購」http://www.eztravel.com.tw/promotion/festival1212/warmup/
(蘇松濤報導)
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