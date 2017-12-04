「 AXOR 敦北旗艦店」開幕 展現德系衛浴精品的低調奢華風格中央網路報 (2017-12-04 13:33)
「AXOR 敦北旗艦店」以德系生活風格為主貫穿整體空間，展示AXOR及hansgrohe兩個品牌的多款系列，包括AXOR Showerheaven、AXOR Starck V、AXOR Uno，以及hansgroheMetropol、hansgrohe Raindance E，依消費者不同的生活型態設計數款衛浴空間，滿足都會男女、和樂家庭對衛浴設備風格的不同期待；旗艦店展示多款由產品設計團隊Phoenix Design打造的衛浴精品，秉持著有趣的使用體驗為設計核心備受市場矚目。此外，AXOR 屢次與國際知名設計師和建築師合作，包括 Philippe Starck、Jean-Marie Massaud、以及 Antonio Citterio 等等，以完美品質為基石、以前沿設計為中柱，推出兼顧時尚、耐用、且經得起潮流考驗的精品衛浴系列產品。
在「AXOR 敦北旗艦店」正式開放之際，AXOR 也宣布在台推出頂噴花灑旗艦級新品「AXOR ShowerHeaven 1200/300 系列頂噴花灑」，帶給消費者如沐春風一般的淋浴享受。AXOR 品牌營銷總監Silke Giessler表示，AXOR 堅持對設計、製造、功能性的完美追求，旗下產品均依照「高端技術、頂級工藝、卓越品質」等要求進行設計開發，就是希望能為消費者帶來奢華舒適的沐浴體驗。
「AXOR ShowerHeaven頂噴花灑」配備四個可收放式翼板和照明設備，並且有三種全新出水方式，包括水力集中的單股水柱模式、水量豐沛的雨淋模式、以及柔和細密的 PowderRain 出水模式，消費者可依需求選擇一種出水模式，或是同時享受三種出水模式，讓淋浴成為放鬆身心享受當下的體驗過程。「AXOR ShowerHeaven 系列頂噴花灑」，詳細資訊請洽經銷商。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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