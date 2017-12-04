【中央網路報】

AXOR_德國精品衛浴品牌 AXOR 攜手麗舍生活國際，在台打造首座「 AXOR 敦北旗艦店」AXOR_漢斯格雅集團銷售總監余嘉敏敬邀嘉賓蒞臨「AXOR 敦北旗艦店」體驗德式生活工藝設計AXOR_麗舍生活國際執行長斯夏齡，敬邀嘉賓蒞臨「AXOR 敦北旗艦店」體驗德式生活工藝設計AXOR_「AXOR 敦北旗艦店」展示ShowerHeaven頂噴花灑AXOR_「AXOR 敦北旗艦店」展示多款頂級衛浴精品AXOR_ShowerHeaven 1200_AXOR ShowerHeaven頂噴花灑有單股水柱模式、雨淋模式、及PowderRain等三種出水模式AXOR_ShowerHeaven 1200_AXOR ShowerHeaven頂噴花灑配備四個可收放式翼板和照明設備，讓淋浴成為放鬆身心享受當下的體驗過程為完整呈現簡約奢華設計的生活美學，德國精品衛浴品牌 AXOR 攜手麗舍生活國際，在台打造首座「 AXOR 敦北旗艦店」，藉由展示間充滿藝術、創意、又獨特的風格呈現，給消費者耳目一新的頂級衛浴精品。麗舍生活國際在台經銷AXOR系列產品已有多年經驗，希望能透過「AXOR 敦北旗艦店」完整呈現德式生活工藝設計，歡迎親臨體驗參觀。「AXOR 敦北旗艦店」以德系生活風格為主貫穿整體空間，展示AXOR及hansgrohe兩個品牌的多款系列，包括AXOR Showerheaven、AXOR Starck V、AXOR Uno，以及hansgroheMetropol、hansgrohe Raindance E，依消費者不同的生活型態設計數款衛浴空間，滿足都會男女、和樂家庭對衛浴設備風格的不同期待；旗艦店展示多款由產品設計團隊Phoenix Design打造的衛浴精品，秉持著有趣的使用體驗為設計核心備受市場矚目。此外，AXOR 屢次與國際知名設計師和建築師合作，包括 Philippe Starck、Jean-Marie Massaud、以及 Antonio Citterio 等等，以完美品質為基石、以前沿設計為中柱，推出兼顧時尚、耐用、且經得起潮流考驗的精品衛浴系列產品。在「AXOR 敦北旗艦店」正式開放之際，AXOR 也宣布在台推出頂噴花灑旗艦級新品「AXOR ShowerHeaven 1200/300 系列頂噴花灑」，帶給消費者如沐春風一般的淋浴享受。AXOR 品牌營銷總監Silke Giessler表示，AXOR 堅持對設計、製造、功能性的完美追求，旗下產品均依照「高端技術、頂級工藝、卓越品質」等要求進行設計開發，就是希望能為消費者帶來奢華舒適的沐浴體驗。「AXOR ShowerHeaven頂噴花灑」配備四個可收放式翼板和照明設備，並且有三種全新出水方式，包括水力集中的單股水柱模式、水量豐沛的雨淋模式、以及柔和細密的 PowderRain 出水模式，消費者可依需求選擇一種出水模式，或是同時享受三種出水模式，讓淋浴成為放鬆身心享受當下的體驗過程。「AXOR ShowerHeaven 系列頂噴花灑」，詳細資訊請洽經銷商。(蘇松濤報導)