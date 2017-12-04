【中央網路報】

CPILS英語一對一上課情形。(照片.新飛菲律賓遊學提供) 當你面臨轉職選擇，有感到糾結的時候嗎？想離開卻又擔心能力不足，語言能力不夠，遲遲不敢行動，下決定？根據研究顯示，有近六成的上班族認為自己英文能力不佳，其中二成五自認為非常不佳，最害怕的就是開口說英文。但調查中也發現，八成三的上班族認為學好英文的好處不僅可以提升競爭力，在面對就職的市場中，更是容易。為了與國際接軌，打開世界觀，許多學校、公司甚至公務員，都被要求要通過英語專業的檢定門檻。有相當多的上班族為增加英語能力，找時間補習，用自學方式死背單字，累積了相當多的單字能力，卻因為「缺乏自信」，面對外國人時，反而結結巴巴不敢說出口。「如果離開這家公司，我還可以做什麼？」曾是竹科工程師的新飛菲律賓遊學營運長鍾朝名當初在轉職時也曾相當徬徨．在職期間，不管是對內跟外籍同事溝通，或是國外技術文件的閱讀、翻譯，都需要用到大量的英文；卻因為英文不好而在工作上遇到了瓶頸。為了加強英文曾到過補習班上課，課堂上由於人數眾多，老師沒法無法照顧到所有學生的需求及掌握程度，且出了課堂就又回到中文世界，幾乎沒有繼續練習英文的機會，成效很有限。在轉職的過程中本考慮前往加拿大或美國遊學，但礙於經費不足，只好作罷。在朋友的介紹下，得知菲律賓遊學不只費用非常的親民，更沒想到菲律賓英文老師程度極好，課程多元，不只有專業的托福、多益、雅思檢定準備課程，還有商用英文課程。一對一的學習過程，讓他不僅英文能力進步，也讓他更有自信開口說英文，在面臨求職時，也會擁有更多的選擇。鍾朝名表示，「許多上班族的英文並非程度不佳，而是不曾在全英文的環境下與人使用，因此顯得害怕，不敢講出口。為加強英語能力，我自己之前利用轉職的短暫期間前往鄰近國家菲律賓學英文。一對一的課程效果超顯著，不用害羞、不能偷懶，直接開口說英文。老師直接按照我的程度進行教學，口說能力突飛猛進，而且重點是我培養出了對英文的自信心。不然過去跟一般台灣人一樣都不敢開口講英語。」鍾朝名強調，選擇語言學校的方法，最重要的是看自己的需求，及想要達到的效果。選擇一間適合自己的語言學校其實很簡單，只要夠了解自己，找到一個專業的遊學顧問，來幫忙規劃與安排貼身的菲律賓遊學計畫，就能夠在國外，體驗到好玩又好學的英語生活。(蘇松濤報導)