【中央網路報】

12月跟著《Taipei Walker》走進喝咖啡的日子充滿文青氛圍的各式咖啡館12月號封面人物姚愛寗 12月號《Taipei Walker》要帶讀者在熟悉的街頭中探索香醇咖啡。一早總是聚集許多婆婆媽媽的傳統市場裡隱藏不少咖啡小店，近年這些市場開始有自己的特色，不僅與一般給人的雜亂印象大不相同，裡面的攤位也是越來越有意思了，今天到市場不買菜，喝杯咖啡吧！每天上班總是匆忙趕打卡嗎？下次不妨找個時間跟著《Taipei Walker》的介紹改變一下上班路線，買杯令人著迷的咖啡外帶吧！想放空發發呆或不受限的的工作，台北街頭也有不限時咖啡館，能舒舒服服坐上一整天！本期豐富的咖啡介紹，讓愛好者能一一品嚐。除了咖啡，本期《Taipei Walker》還要前進羅東森林鐵路追隱藏版車站，看看仿古打造的「五分車」，計畫從天送埤車站行駛至古一號隧道，看完懷舊景致當然也要品嚐一下在地風味小吃，這將會是周休二日出遊的絕佳好去處。有吃有喝有玩的內容，當然還有豐富好康要送給讀者，「RAYCA COFFEE」單品咖啡兌換券、「歌喉讚3」、「最黑暗的時刻」與「野蠻遊戲：瘋狂叢林」等共800張電影試映券抽獎。手沖、義式、日曬、水洗、深焙、淺焙……，深究起來咖啡的領域學無止盡，但驀然回首才發現咖啡早已融入生活中，本期《Taipei Walker》特輯以看似千篇一律的生活場景，呈現咖啡在我們心中的獨特魅力，每天都是喝咖啡的日子。★到市場裡喝咖啡感受喧鬧的香氣與人情：士東市場、水源市場、基隆仁愛市場等。★改變上班路線！令人著迷的咖啡外帶吧：Coffee Moon珈琲月、GinGin Coffee Company、夏野豆行、DAZY CAFÉ外帶咖啡專売店、旺來咖啡 wonlai coffee、雨田先生手沖飲品吧等。★工作、發呆，就是捨不得走不限時咖啡店：幻猻家珈琲、Hedge Cafe 對沖咖啡、真的咖啡 Zhen De Coffee、休習日、鬧咖啡NOW coffee、Hi Nei Dou 啲家等。★WalkerLand Hot Issue 11間南台灣必拍咖啡廳：書店喫茶。一二三亭、Dou Maison、磚塊 Brick Bar & Brunch、南島夢遊、青田甜作 AOTa D&C等。★咖啡職人的咖啡夢：一席／Alone Together店長高振御、光景Scene Homeware店主人Stephen、好氏品牌研究室室長陳崇文。PLUS1尋找一杯屬於自己的咖啡，先從了解咖啡豆產區開始吧！PLUS2茶水間裡的掛耳包試喝大會！開啟可愛之外的想像，純真空靈散發獨特魅力姚愛寗在2014年首次參與電影《共犯》飾演夏薇喬一角，2017年參與日本電影《戀愛奇譚集》擔任女主角郁文，並與宋芸樺、劉以豪等人共同參與演出電影《帶我去月球》，透過這部電影的演出，將夢想也許不會成功但有努力過就值得的精神傳達給觀眾，當然同時也藉由這部電影讓觀眾看到姚愛寗。姚愛寗是輔大廣告系畢業，以前大學時有一些經紀公司來想帶她入行，但因為覺得這要常常拋頭露面，和自己的個性太不像，所以全都拒絕了。畢業約半年後，因朋友在《共犯》當助導，被問到可不可以去試鏡？看完劇本後，姚愛寗覺得題材有趣，就參加了第一次的電影試鏡，也開創了她的演藝生涯。不過姚愛寗表示：在當演員之前，其實我是想要往攝影、設計方面發展，我平常蠻愛拍照，如果以後不當演員的話，應該就是會往這方面走。本期跟著《Taipei Walker》進入咖啡世界，姚愛寗認為以前因對咖啡不了解，覺得愛喝咖啡的人好怪，為什麼要喝那麼苦的東西，直到後來開始認識咖啡後，就比較理解大家愛咖啡的原因，也喜歡氣氛慵懶的咖啡店，讓人有在家的感覺。如果要用咖啡來形容自己，姚愛寗覺得自己就像是一杯上面有很可愛的拉花，但拉花下面是很苦的咖啡，大家看我好像是個可愛的女孩，但其實我是很有自己的想法、個性的人。(蘇松濤報導)