BAKE Inc.人氣品牌聖誕節前登台中央網路報 (2017-12-04 13:09)
144層酥脆派皮+蘋果切塊+卡士達醬完美融合在嘴中跳舞
搶聖誕跨年人潮外帶甜點商機人手一個「掌心小確幸」甜蜜你的心
BAKE inc.排隊人氣甜點 RAPL澎派令果海外首店12/22進駐新光三越信義A8
台人對日系甜點喜好接受度高，國人赴日旅遊朝聖當地最夯甜點美食已是標準行程，日系美食在台風潮不斷，近年許多日系甜點品牌跨海搶市的步調愈來愈快。來自北海道BAKE Inc.憑藉著老舖技術及創意已擁有許多人氣甜點品牌，新品牌每每在日本創造排隊旋風，堪稱為話題甜點推手之一。
近年BAKE Inc.的BAKE Cheese Tart、ZAKUZAKU棒棒泡芙陸續進軍台灣後也擁有大批忠實粉絲。看好台灣市場發展以及即將到來的聖誕、跨年信義區百萬人潮，BAKE Inc.第三個人氣品牌”RAPL澎派令果”將以嶄新蘋果派於12/22聖誕前夕壓軸登台，於新光三越台北信義A8館1樓開出海外首店。
RAPL澎派令果(在日本為RINGO)延續BAKE Inc.一貫對於新鮮食材的堅持，主打店頭現烤的創新蘋果派。2016年3月於東京池袋開出品牌首店，跳脫一般蘋果派微酸口感，以酥脆派皮內包裹著蘋果切塊與卡士達醬，新奇口感及創新造型甫開幕即吸引大批人潮，受到男女老少的喜愛大受好評，創下日本一個月銷售25萬顆的佳績！RAPL澎派令果目前於池袋、川崎、福岡、大阪已開出4家分店。RAPL澎派令果以不同於傳統蘋果派的獨特造型及口感，掀起另一種「蘋果」排隊瘋潮。
大人風甜點！千層酥皮、卡士達醬、青森蘋果切塊「掌心小確幸」給你奢華蘋果派好滋味
RAPL澎派令果的三大特色為「144層酥脆派皮」、「嚴選青森不摘葉蘋果及日本產蘋果切塊*」及「店頭現打現灌的鮮乳卡士達醬內餡」。日本各地盛產各種蘋果，蘋果派在日本為國民甜點，RAPL澎派令果使用品牌特製麵粉製作派皮及青森蘋果切塊，每日於店頭現烤後，再灌入選用台灣本地契約小農「鮮乳坊」100%純淨鮮乳製作現打的新鮮卡士達醬，一口咬下蘋果香甜及卡士達醬奶香在嘴中融合交錯，顛覆一般人對於蘋果派的想像。
RAPL澎派令果的獨特造型更是一絕，有別於傳統蘋果派講求多人數共同分享的大尺寸，RAPL澎派令果主打外帶消費，方便食用的小巧造型讓女孩們可以隨買隨吃，閃亮糖霜讓RAPL澎派令果如同裝飾品般閃閃發亮。不論是美味口感或獨特造型都讓日本人為之瘋狂，社群上許多消費者各式的「晒蘋果美照」，也意外地掀起一股「掌心小確幸」瘋潮。RAPL澎派令果台灣首店，也是海外唯一店將於12/22於新光三越台北信義A8館1樓開幕，提供民眾今年聖誕節、跨年與日本連線的同步美味！
*日本產蘋果使用品種可能視季節調整而有不同。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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