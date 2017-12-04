【中央網路報】

RAPL澎派令果以「掌心小確幸」的獨特造型以及一口咬下蘋果香甜及卡士達醬奶香在嘴中融合交錯的好滋味引起話題。(圖片提供-RAPL)BAKE Inc.第三個人氣品牌”RAPL澎派令果”(在日本為RINGO)將以嶄新蘋果派於1222在新光三越A8開幕。(圖片提供-RAPL)RAPL澎派令果的三大特色為「144層酥脆派皮」、「嚴選青森不摘葉蘋果及日本產蘋果切塊」及「店頭現打現灌的鮮乳卡士達醬內餡」。(圖片提供-RAPL)RAPL澎派令果2016年3月於東京池袋開出品牌首店引起消費者排隊搶購。(圖片提供-RAPL)RAPL澎派令果目前於池袋、川崎、福岡、大阪已開出4家分店。RAPL澎派令果以不同於傳統蘋果派的獨特造型及口感，掀起另一種「蘋果」排隊瘋潮。(圖片提供-RAPL) 席捲日本大人風甜點！卡士達醬千層蘋果派海外首店台灣零時差開賣144層酥脆派皮+蘋果切塊+卡士達醬完美融合在嘴中跳舞搶聖誕跨年人潮外帶甜點商機人手一個「掌心小確幸」甜蜜你的心BAKE inc.排隊人氣甜點 RAPL澎派令果海外首店12/22進駐新光三越信義A8台人對日系甜點喜好接受度高，國人赴日旅遊朝聖當地最夯甜點美食已是標準行程，日系美食在台風潮不斷，近年許多日系甜點品牌跨海搶市的步調愈來愈快。來自北海道BAKE Inc.憑藉著老舖技術及創意已擁有許多人氣甜點品牌，新品牌每每在日本創造排隊旋風，堪稱為話題甜點推手之一。近年BAKE Inc.的BAKE Cheese Tart、ZAKUZAKU棒棒泡芙陸續進軍台灣後也擁有大批忠實粉絲。看好台灣市場發展以及即將到來的聖誕、跨年信義區百萬人潮，BAKE Inc.第三個人氣品牌”RAPL澎派令果”將以嶄新蘋果派於12/22聖誕前夕壓軸登台，於新光三越台北信義A8館1樓開出海外首店。RAPL澎派令果(在日本為RINGO)延續BAKE Inc.一貫對於新鮮食材的堅持，主打店頭現烤的創新蘋果派。2016年3月於東京池袋開出品牌首店，跳脫一般蘋果派微酸口感，以酥脆派皮內包裹著蘋果切塊與卡士達醬，新奇口感及創新造型甫開幕即吸引大批人潮，受到男女老少的喜愛大受好評，創下日本一個月銷售25萬顆的佳績！RAPL澎派令果目前於池袋、川崎、福岡、大阪已開出4家分店。RAPL澎派令果以不同於傳統蘋果派的獨特造型及口感，掀起另一種「蘋果」排隊瘋潮。大人風甜點！千層酥皮、卡士達醬、青森蘋果切塊「掌心小確幸」給你奢華蘋果派好滋味RAPL澎派令果的三大特色為「144層酥脆派皮」、「嚴選青森不摘葉蘋果及日本產蘋果切塊*」及「店頭現打現灌的鮮乳卡士達醬內餡」。日本各地盛產各種蘋果，蘋果派在日本為國民甜點，RAPL澎派令果使用品牌特製麵粉製作派皮及青森蘋果切塊，每日於店頭現烤後，再灌入選用台灣本地契約小農「鮮乳坊」100%純淨鮮乳製作現打的新鮮卡士達醬，一口咬下蘋果香甜及卡士達醬奶香在嘴中融合交錯，顛覆一般人對於蘋果派的想像。RAPL澎派令果的獨特造型更是一絕，有別於傳統蘋果派講求多人數共同分享的大尺寸，RAPL澎派令果主打外帶消費，方便食用的小巧造型讓女孩們可以隨買隨吃，閃亮糖霜讓RAPL澎派令果如同裝飾品般閃閃發亮。不論是美味口感或獨特造型都讓日本人為之瘋狂，社群上許多消費者各式的「晒蘋果美照」，也意外地掀起一股「掌心小確幸」瘋潮。RAPL澎派令果台灣首店，也是海外唯一店將於12/22於新光三越台北信義A8館1樓開幕，提供民眾今年聖誕節、跨年與日本連線的同步美味！*日本產蘋果使用品種可能視季節調整而有不同。(蘇松濤報導)