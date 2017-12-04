【中央網路報】

南台中家扶「貴金屬加工體驗課程」家長成品展示。(南台中家扶提供)韋霖爸爸(中間長髮黑衣男性)透過家扶的創業方案支持，已成功創業自立，秉持感恩與回饋的心開設「貴金屬加工體驗課程」，希望將專長教給有需要的弱勢家庭。(南台中家扶提供)南台中家扶「貴金屬加工體驗課程」家長聚精會神製作屬於自己的綴飾。(南台中家扶提供)南台中家扶「貴金屬加工體驗課程」家長聚精會神製作屬於自己的綴飾。(南台中家扶提供) 日前南台中家扶中心的教室裡傳出敲敲打打的金屬撞擊聲，一聲聲叩叩的金屬敲打聲，原來是一群弱勢家庭的孩子與家長正在上著貴金屬加工課程，大家聚精會神地在手中捏塑與創造自己的作品，穿梭在其中引導學員、指導細節的長髮講師，正是過去接受家扶幫助，如今已走過低潮的講師─韋霖爸爸。韋霖爸爸過去因為早婚，和太太育有五名子女，因為太太的身體狀況不佳，韋霖爸爸必須一個人承擔家計，一面工作，另一方面要打理孩子們的生活起居，家庭照顧與經濟負擔都壓在他身上，著實讓他心力憔悴。因為真的被經濟壓力壓到喘不過氣，為了孩子著想，韋霖爸爸於七年前毅然決然走進南台中家扶中心求助，申請經濟援助。在家扶中心社工協助下，為韋霖爸爸一家安排認養人，社工定期到家裡訪視、關心孩子生活狀況，稍稍減輕韋霖爸爸肩頭的負擔。社工在服務過程中，發現韋霖爸爸的高度美術天分，社工為其媒合「創業扶家方案」，透過專業講師與韋霖爸爸討論生涯規劃、教授理財記帳課程，韋霖爸爸從中發現自己的潛能，並且發揮美術天份，將過去曾經學習的金屬加工雕塑經驗，充分運用在可以食用的手工巧克力製作上，並開設｢貝爾蒂手作教室｣，帶領顧客DIY手做巧克力，也販售各式各樣充滿藝術造型的巧克力。韋霖爸爸表示種種的考驗，都讓他學會｢勇於接受、樂於承擔｣的態度，在韋霖爸爸的積極努力下，透過創業方案支持，已經成功創業自立，脫離被家扶的扶助。一心想要回饋的韋霖爸爸，始終抱著感恩的心，想要將他的專長教給其他弱勢家庭，因此主動聯繫社工，免費開辦「貴金屬加工體驗課程」，並提供價值不斐的玫瑰金銅雕塑土，讓扶助中的孩子與家長，都能體驗難得的貴金屬加工，從指間雕塑到金屬拋光，一步步做出屬於自己的綴飾或項鍊。南台中家扶中心主任洪健胤表示：｢韋霖爸爸從手心向上到手心向下，接受輔導他創業成功，現在回過頭來幫助其他弱勢家庭，這份心意讓人感動。從事社會工作三十餘年來，也像是淘金一般萬中選一，能夠積極向上的受助家庭，其實真的像鳳毛麟角般稀少，一般的家長不敢面對過往被扶助的經驗，韋霖爸爸的成功故事與對家扶回饋的真心，就是我們難得從砂礫中淘出的真金一樣，明亮且純粹，著實讓社工們感到欣慰，也替他感到高興。｣霖爸爸透過課程分享他難得的生命經驗，也歡迎其他單位機關與韋霖爸爸接洽，他希望能以自身的案例，鼓勵其他弱勢家庭的家長勇敢逐夢，為自己開創出不一樣的生命經驗，只要努力，總有一天也能夢想成真。(蘇松濤報導)