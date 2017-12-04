momo聖誕交換禮物創意大特搜！中央網路報 (2017-12-04 11:20)
12月聖誕鈴聲響起，許多人開始期待著與朋友們舉辦聖誕派對，不過每年準備交換禮物也實在令人傷透腦筋。momo摩天商城表示，以往交換禮物最多人選購的商品，為各品牌針對聖誕節所推出的限量禮盒，不僅產品好、精美的包裝送禮也很有面子；不過或許是該類商品繁多，近年越來越多消費者更喜愛挑選新奇搞笑的創意禮品，別出心裁就是要準備得跟別人不一樣。今年momo摩天商城也增加不少創意商品，像是超擬真的美味食物抱枕，雞腿、炒飯、炒麵都做得微妙微肖，無論擺在辦公室或家中都很實用，更有龍蝦、鹹魚等造型，甚至可以給家中毛小孩當玩具；還有豬鼻子馬克杯，杯底印了個寫實的豬鼻子，讓人很期待收禮人拿杯子喝咖啡的樣子；更有「啤酒肚」腰包，設計者將老爸的啤酒肚寫實印在包身，掛在腰上逼真的就像毛茸茸大肚腩從衣服露出，搞笑的扮相令人不禁發笑，都是能炒熱派對氣氛、帶來歡樂的絕妙禮物。
momo購物網也表示，根據調查指出，國人平均會參加3場聖誕節活動，而挑選交換禮物買得貴傷荷包、買得太差又會被朋友嫌，因此多數人的送禮預算都抓在500元左右；實用性質的生活小物、3C配件無論男女老少都適用，是最適合做為交換禮物的商品，加上考量多數人喜愛的生活小物風格，可愛的療癒系商品就成了最夯的選擇。今年momo購物網也推出不少款應景的療癒小物，像是麋鹿造型的行動電源，不僅能充電，配件LED燈組更讓行動電源搖身一變成為檯燈；還有聖誕造景的觸摸型夜燈、3D藝術氛圍燈，隨手一擺即充滿濃濃聖誕氛圍；迪士尼授權的聖誕米奇公仔隨身碟，造型可愛討喜，還適用於智慧型手機、平板電腦及PC，功能性十足；更有移動型雪花聖誕樹桌燈，不僅能做為情境燈，還可做為緊急照明使用，絕對是聖誕派對上最具話題的禮物。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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