【中央網路報】

超擬真食物抱枕鹹魚造型抱枕豬鼻子馬克杯啤酒肚腰包麋鹿行動電源微造景聖誕夜燈移動型雪花聖誕樹桌燈聖誕米奇公仔隨身碟 距離聖誕節不到一個月，不少人已經開始思考交換禮物要送些什麼？根據momo摩天商城觀察，12玉以來站上聖誕交換禮物相關搜尋關鍵字已明顯成長約3倍，由於近年交換禮物越來越走向創意路線，網友們喜愛挑選能令人噗哧一笑、收到保證難忘的創意禮品，因此今年站上多了許多搞笑、搞怪又兼具實用的商品，像是超擬真食物抱枕、豬鼻子馬克杯、啤酒肚腰包等，價位通通500元有找。momo購物網也觀察，一般消費者購買交換禮物的預算平均落在200元至500元左右，可愛的療癒系生活3C小物無論什麼年齡層都喜愛，成為消費者交換禮物的首選，12月以來銷量明顯成長約3-4成。看準聖誕商機，momo摩天商城即日起推出萬件聖誕商品下殺3折起，購買指定商品滿99元免運費、滿1000元再折122元；momo購物網即日起數十萬件聖誕商品同樣下殺3折起，12月底前消費集滿指定點數登記再送RIMOWA 20吋登機箱（送完為止），預估12月在送禮需求之下，可望帶動整體買氣持續攀升。12月聖誕鈴聲響起，許多人開始期待著與朋友們舉辦聖誕派對，不過每年準備交換禮物也實在令人傷透腦筋。momo摩天商城表示，以往交換禮物最多人選購的商品，為各品牌針對聖誕節所推出的限量禮盒，不僅產品好、精美的包裝送禮也很有面子；不過或許是該類商品繁多，近年越來越多消費者更喜愛挑選新奇搞笑的創意禮品，別出心裁就是要準備得跟別人不一樣。今年momo摩天商城也增加不少創意商品，像是超擬真的美味食物抱枕，雞腿、炒飯、炒麵都做得微妙微肖，無論擺在辦公室或家中都很實用，更有龍蝦、鹹魚等造型，甚至可以給家中毛小孩當玩具；還有豬鼻子馬克杯，杯底印了個寫實的豬鼻子，讓人很期待收禮人拿杯子喝咖啡的樣子；更有「啤酒肚」腰包，設計者將老爸的啤酒肚寫實印在包身，掛在腰上逼真的就像毛茸茸大肚腩從衣服露出，搞笑的扮相令人不禁發笑，都是能炒熱派對氣氛、帶來歡樂的絕妙禮物。momo購物網也表示，根據調查指出，國人平均會參加3場聖誕節活動，而挑選交換禮物買得貴傷荷包、買得太差又會被朋友嫌，因此多數人的送禮預算都抓在500元左右；實用性質的生活小物、3C配件無論男女老少都適用，是最適合做為交換禮物的商品，加上考量多數人喜愛的生活小物風格，可愛的療癒系商品就成了最夯的選擇。今年momo購物網也推出不少款應景的療癒小物，像是麋鹿造型的行動電源，不僅能充電，配件LED燈組更讓行動電源搖身一變成為檯燈；還有聖誕造景的觸摸型夜燈、3D藝術氛圍燈，隨手一擺即充滿濃濃聖誕氛圍；迪士尼授權的聖誕米奇公仔隨身碟，造型可愛討喜，還適用於智慧型手機、平板電腦及PC，功能性十足；更有移動型雪花聖誕樹桌燈，不僅能做為情境燈，還可做為緊急照明使用，絕對是聖誕派對上最具話題的禮物。(蘇松濤報導)