【中央網路報】

為因應年底轉職需求與台東地區觀光業即將進入旅遊旺季，勞動部台東就業中心將於12月7日上午9點至12點半，在台東就業中心台東市博愛路356號舉辦現場徵才活動，此次約8家廠商提供約100個職缺，同時現場也有職訓、創業諮詢等服務，給予民眾多元職涯的諮詢管道。本次徵才以觀光旅遊業為主，有池上鄉的日暉國際渡假村、卑南鄉的金都大飯店、台東市的天地人日式創意料理等多家餐廳、飯店，釋出廚師、廚師助理、房務、活動導覽員、服務員等職務，薪資範圍從2萬多到6萬左右，歡迎有興趣的民眾撥打089-357126台東就業中心洽詢。(宋其佳報導)