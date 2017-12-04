進入旅遊旺季 勞動部台東就業中心舉辦現場徵才中央網路報 (2017-12-04 11:25)
本次徵才以觀光旅遊業為主，有池上鄉的日暉國際渡假村、卑南鄉的金都大飯店、台東市的天地人日式創意料理等多家餐廳、飯店，釋出廚師、廚師助理、房務、活動導覽員、服務員等職務，薪資範圍從2萬多到6萬左右，歡迎有興趣的民眾撥打089-357126台東就業中心洽詢。
(宋其佳報導)
【中央網路報】
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