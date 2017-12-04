【中央網路報】

柯文哲市長造訪伊甸攤位CGM模特兒與伊甸萬芳啟能中心身心障礙者時裝秀 為響應2017國際身心障礙者日全球各地皆有舉辦各式活動，12月1日紐約也展開一系列議題討論，為促進未來共有的社會;由台北市社會局發起為期9天的「消除障礙。參與無礙」系列活動，今日於臺北市身心障礙服務中心盛大開幕，伊甸萬芳啟能中心的身心障礙者和基督教福音宣教會模特兒(簡稱CGM)受邀參與此次活動的開幕時裝秀，身心障礙者們穿上自己所繪的服裝作品，以著笑容和行動為現場的身心障礙者和家屬們加油打氣，讓大家看見「打破完美而實現真完美」的動人精神，也藉此傳達每個人都成為獨一無二的傑作品。台北市長柯文哲、台北市社會局局長許立民也親臨會場。柯文哲化身為咖啡學徒，接受身障咖啡達人的指導，他表示期盼社會大眾破除歧視、了解身障者與一般人沒有太大差異，若給予平等表現舞台，身心障礙者潛力無窮！許立民表示鼓勵身心障礙者參與，就是平等的表現，期許我們能打造友善城市。伊甸萬芳啟能中心身心障礙者與CGM模特兒歷經長時間的台步練習，秉持著CGM創辦人鄭明析牧師透過聖經的教導，每一個人都能透過愛與實踐，超越眼前的阻礙！他們所學的不僅是台步，而是如何跨越自身障礙，以著愛和信心身體力行達成參與無礙。伊甸萬芳啟能中心成立20週年來，平常透過社工、教保老師和國畫、油畫老師們，如家人般悉心地照顧及教導身心障礙朋友參與作畫，本次活動於古蹟區（中山藏藝所）2樓展出與CGM畫家與受邀插畫家們共同創作的作品，作品風格多元且真實，十分值得前往觀賞。活動中特別表揚身心障礙跨專業績優人員，共選出24名長年貢獻身心障礙領域的從業人員，並選出首屆特殊貢獻獎得主-黃明裕醫師。黃明裕自97年即推動特殊口腔醫療服務，帶著「捨我其誰」的心情，持續給予身障朋友更多關懷。現場也展現由台北市社會局與衡山基金會、永慶慈善基金會三方合作的「居家無障礙改造計畫」其成果，透過專業團隊的評估與經費補助，針對身障居家所進行的改造計畫。自12月2日起至12月10日將有伊甸萬芳啟能中心和台北市陽明教養院的畫作展覽，另有身心障礙者的手作市集於12月2日、3日及9日、10日連續兩週假日精彩登場，內容豐富精彩，歡迎民眾以著愛一同前往響應。(蘇松濤報導)