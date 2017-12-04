2017國際身心障礙者日開幕典禮中央網路報 (2017-12-04 11:32)
伊甸萬芳啟能中心身心障礙者與CGM模特兒歷經長時間的台步練習，秉持著CGM創辦人鄭明析牧師透過聖經的教導，每一個人都能透過愛與實踐，超越眼前的阻礙！他們所學的不僅是台步，而是如何跨越自身障礙，以著愛和信心身體力行達成參與無礙。伊甸萬芳啟能中心成立20週年來，平常透過社工、教保老師和國畫、油畫老師們，如家人般悉心地照顧及教導身心障礙朋友參與作畫，本次活動於古蹟區（中山藏藝所）2樓展出與CGM畫家與受邀插畫家們共同創作的作品，作品風格多元且真實，十分值得前往觀賞。
活動中特別表揚身心障礙跨專業績優人員，共選出24名長年貢獻身心障礙領域的從業人員，並選出首屆特殊貢獻獎得主-黃明裕醫師。黃明裕自97年即推動特殊口腔醫療服務，帶著「捨我其誰」的心情，持續給予身障朋友更多關懷。現場也展現由台北市社會局與衡山基金會、永慶慈善基金會三方合作的「居家無障礙改造計畫」其成果，透過專業團隊的評估與經費補助，針對身障居家所進行的改造計畫。自12月2日起至12月10日將有伊甸萬芳啟能中心和台北
市陽明教養院的畫作展覽，另有身心障礙者的手作市集於12月2日、3日及9日、10日連續兩週假日精彩登場，內容豐富精彩，歡迎民眾以著愛一同前往響應。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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