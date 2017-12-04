【中央網路報】

陳汶均主任代表領獎 國民健康署從2006年推動健康促進醫院，引導醫療院所從治療疾病到預防疾病，今年更首度整合健康促進醫院、高齡友善照護機構、無菸醫院及低碳醫院，辦理第一屆健康醫院認證，於11/28日舉辦授證與成果發表會。天主教聖馬爾定醫院一舉拿下「健康促進醫院認證」、「戒菸服務品質改善措施績優機構」與「戒菸服務品質改善措施-戒菸效益王」三項殊榮，可謂三喜臨門值得慶賀。健康醫院認證係以健康促進醫院認證（Health Promoting Hospitals,HPH）為基礎，並融入高齡友善健康照護機構認證、無菸醫院認證及低碳醫院等精神建構而成，以此達到以病人安全及醫療品質為基礎之精簡、務實的認證目標。在高齡友善方面，本院除了創新高齡失能沐浴車之推廣，還設有專業的輪椅練習場地及高齡模擬體驗;無菸認證則是積極與社區、學校與職場合作共同辦理菸害防治宣導講座，促進無菸環境的營造，院內也結合門診團體衛教課程共同推動菸害防制宣導;維護室內空氣品質工作更同時考量醫療機構場所類型特性，以及室內外通風管理等因素，設置二氧化碳連續監測面板監控室內空氣品質濃度，避免就診高峰時段候診區域二氧化碳濃度偏高情形產生。為協助吸菸者戒菸，國民健康署推出以實證為基礎的二代戒菸服務，由門診戒菸擴大至住院、急診及社區藥局，接受戒菸服務的人數大幅增加。聖馬爾定醫院社區醫療部陳汶均主任表示，本院各科別皆能積極進行轉介吸菸個案並提供戒菸勸戒服務，並主動發掘個案戒菸動機，給予適時鼓勵與支持，進而加強其戒菸信念;更與戒菸衛教師團隊一起努力，針對住院病人及慢性疾病病人進行戒菸衛教。陳汶均以一位廚師陳先生為例說明，他每天菸量約20支，在陪同太太產檢時戒菸衛教師總是不厭其煩的告知營造無菸環境及無菸家庭的重要性，且家人曾經因為聞到菸味導致氣喘發作，陳先生方才驚覺到他抽菸的行為已影響到家人與即將出世的孩子。透過本身意志力與院內醫師、戒菸衛教師團隊的協助，終於戒菸成功；同時陳先生也開始注意與關心自身與家人的健康，並鼓勵周遭朋友落實拒菸行為。聖馬爾定醫院長久以來努力建置一個涵蓋病患、員工及社區的戒菸支持網絡，透過戒菸衛教師嫻熟的勸戒技巧，使戒菸者放心交談，提高戒菸成功率，後續也會進行電訪追蹤關心，以期達到目標。若民眾已有多次自行嘗試戒菸失敗，應求助醫療幫忙，目前國民健康署有給付門診與藥物治療療程，民眾可多加利用。(宋其佳報導)