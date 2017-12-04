【中央網路報】

Tomod's 新竹巨城店一日店長管麟(右二)與Tomod's 三友藥妝股份有限公司總經理足立亮二(右一)、遠東巨城購物中心營運長游欣宜(左二)、遠東巨城購物中心營業一課副理郭尚志(左一)合影留念。Tomod's 新竹巨城店一日店長管麟，與幸運粉絲進行尋寶遊戲，羨煞全場民眾。私藏男友管麟擔任Tomod's 新竹巨城店一日店長，大聊新戲特訓甘苦談及下戲後的保養祕訣。Tomod's 新竹巨城店一日店長管麟與現場民眾開心自拍大合照。Tomod's 新竹巨城店一日店長管麟頒發尋寶遊戲獎品及個人寫真書給幸運粉絲。Tomod's 新竹巨城店一日店長管麟為尋寶遊戲幸運優勝者結帳。 2017年歲末年終佳節腳步將近，來自日本東京的優質連鎖藥妝通路品牌Tomod’s，自12月1日起至2018年1月3日盛大祭出年終慶活動，多項熱銷商品、保養彩妝、身體保健好物享買1送1超值暖心優惠，為冬季做好萬全準備！此外，為慶祝遠東巨城購物中心週年慶開跑，Tomod’s新竹巨城店特別推出11月30日至12月11日，十天會員不限金額消費即贈限量來店禮1份、消費滿額2,000元即可參加抽抽樂1次等限定優惠，今(2)日更舉辦一日店長活動，邀請「新生代無害暖男」管麟現身擔任一日店長，在冬季的午後週末用「Tomod’s × 管麟」的暖心魅力溫暖所有在場民眾！去去空汙走！Tomod’s狂歡年終慶優惠多項冬季保養好物買1送12017年正式步入繽紛閃亮的12月，隨著聖誕佳節、歲末年終聚會將至，交換禮物、冬季彩妝需求漸漲，除了彩妝、保養保健、清潔洗沐等近5,000項豐富商品享買1送1優惠之外，Tomod’s特別爲廣大消費者打造「繽紛暖心交換禮物清單」，包括PURESA奢華凝膠系列面膜、HABA植萃清透旅行組、蘭芝LANEIGE睡美人極萃滋養晚安唇膜等人氣商品，提供消費者最多樣化的送禮選擇，其中購買指定商品hacica八和花深層潤澤及深層修護洗/護髮乳，加贈超高額會員點數3,888點；購買碧菲絲系列即淨卸妝水，會員點數再加碼贈送20倍！然而，冬天乾冷的氣候，易使肌膚出現乾燥脫屑、紅癢龜裂的症狀，加上台灣近期進入空汙季，霾害、污濁空氣容易阻塞肌膚毛孔，加速皮膚老化，因此除了平時身體保健外，清潔與保濕修護也顯得格外重要！Tomod’s為提升消費者的肌膚保養意識，特別公開「冬季抗汙保養好物」，精選肌膚清潔、保濕、修護商品，要幫民眾擊退乾燥、拯救危肌！包含「抗汙清潔」商品：Pharmaact zero 無添加潔顏乳、我的心機玻尿酸深層保溼卸妝棉、1028 pH5.5 深層潔淨卸妝乳及蜜妮妙鼻貼；「潤膚保濕」商品：森田藥粧滑透絲纖維極潤系列面膜(3入)、美麗日記黑面膜系列(5入)、我的心機六重玻尿酸系列黑面膜(盒裝5入)及氧顏森活系列面膜；「深層修護」商品：曼秀玻尿酸潤唇凍膏、小甘菊即時潤澤護手霜(20ml)及Neogence玻尿酸保濕原液；以及「體內保養」商品：保佳適原味/氣泡能量飲料(250ml)、臻梅好酵素(8包入)、日本味王SP紅薑黃複合錠(40粒)等，均享買1送1超值暖心特惠，就要讓消費者完美對抗冬季的空汙考驗！Tomod's 2017年拓點有成年終慶與百貨週年慶雙重優惠業績成長看俏根據主計總處調查報告顯示，新竹市2016年家庭消費支出突破百萬元，甚至超越台北市，成為全台最高消費城市，Tomod's新竹巨城店除了位處竹科精華地段，本次年終慶更因正逢巨城購物中心週年慶，特別安排了眾多的優惠活動與商品，全力衝刺可望帶來業績成長。此外，新竹地區因風勢強盛，且佔人口比最高的竹科工作者工時長、工作壓力大，顯現感冒與腸胃不適等情形普遍，進而帶動Tomod’s新竹巨城店相關藥品銷售量，包括欣樂樂愛思糖衣錠、若元胃腸錠、大正百保能感冒顆粒、武田TAKETA合利他命-強效錠EX、易利氣1300磁力貼、fitizen有酵習慣等銷量顯著；而這些商品除了是店內的人氣熱銷排行，更是台人赴日旅遊代購清單上的常客！Tomod’s來台至今積極展店，截至11月底全台已有32間門市據點，Tomod’s三友藥妝總經理足立亮二先生更表示：「非常感謝台灣對Tomod’s的熱愛與肯定，未來我們將持續加速致力在台拓點，預計2018年底前全台灣Tomod's將達50間門市。」期望讓全台喜愛日、韓、歐美藥妝的消費者都能免花機票錢，即可體驗Tomod’s正宗日式藥妝店專業性及便利性的服務！Tomod’s新竹巨城店限定！全能型男友管麟擔任一日店長與粉絲零距離浪漫尋寶趣除了爲巨城購物中心特設的週年慶優惠外，Tomod’s更邀請到「新生代無害暖男」管麟出任Tomod’s新竹巨城店一日店長，在活動中首度公開個人私房保養密技！管麟表示自己偏愛方便隨身攜帶的小包裝保養品，另外，由於拍戲須長時間帶妝，逢外景戲時更要在豔陽下曝曬，因此養成定期補充防曬品的習慣，也特別重視收工後的肌膚清潔與保養，拍戲行程較密集時，更會每天敷面膜讓肌膚保水。而在近期即將上映的偶像劇《已讀不回的戀人》中，管麟擔綱全能型單車選手鍾小龍，歷經三個月的單車特訓，儘管過程相當辛苦卻讓管麟直呼好熱血！此外，初次擔任一日店長的管麟笑稱，對有著風城之稱的新竹，印象中僅知道米粉和貢丸是特產，趁著Tomod’s這次的活動與粉絲零距離接觸，一同完成限時尋寶購物競賽，共度浪漫的午後時光，也在新竹創造特別的珍貴回憶！在寒冷的的季節裡，人氣暖男管麟配上Tomod’s的暖心好康回饋，就要成為全台消費者的冬日暖陽，感受全台最有溫度的交換禮物。12月1日(五)至2018年1月3日(三)Tomod’s 「歲末年終慶」全台門市優惠活動：【活動1】活動期間內，近5,000項商品享最低買1送1起優惠。【活動2】活動期間內，購買指定商品加贈會員點數3,888點或贈送20倍會員點數【活動3】常態優惠：凡於指定日來店消費，會員另享點數10倍送11月30日～12月11日 Tomod’s新竹巨城店週年慶限定優惠活動：【活動1】12/1~12/3，凡會員來店消費滿399元享結帳金額85折優惠，開架彩妝品牌另享最低77折起優惠。(兩項優惠恕不可併用，部分商品恕不參與)【活動2】會員不限金額消費即贈來店禮1份(限量1800份)，消費滿額2,000元可參加抽抽樂1次(活動限量，贈品贈完為止)。【活動3】眾多精選日、韓、歐美藥妝好物，享神秘超值驚喜優惠#更多優惠資訊，歡迎參考Tomod’s年終慶2017年12月商品型錄#(蘇松濤報導)