歡慶聖誕佳節 Tomod’s狂歡年終慶近5,000項優惠商品最低買1送1暖心回饋中央網路報 (2017-12-04 11:53)
去去空汙走！Tomod’s狂歡年終慶優惠多項冬季保養好物買1送1
2017年正式步入繽紛閃亮的12月，隨著聖誕佳節、歲末年終聚會將至，交換禮物、冬季彩妝需求漸漲，除了彩妝、保養保健、清潔洗沐等近5,000項豐富商品享買1送1優惠之外，Tomod’s特別爲廣大消費者打造「繽紛暖心交換禮物清單」，包括PURESA奢華凝膠系列面膜、HABA植萃清透旅行組、蘭芝LANEIGE睡美人極萃滋養晚安唇膜等人氣商品，提供消費者最多樣化的送禮選擇，其中購買指定商品hacica八和花深層潤澤及深層修護洗/護髮乳，加贈超高額會員點數3,888點；購買碧菲絲系列即淨卸妝水，會員點數再加碼贈送20倍！
然而，冬天乾冷的氣候，易使肌膚出現乾燥脫屑、紅癢龜裂的症狀，加上台灣近期進入空汙季，霾害、污濁空氣容易阻塞肌膚毛孔，加速皮膚老化，因此除了平時身體保健外，清潔與保濕修護也顯得格外重要！Tomod’s為提升消費者的肌膚保養意識，特別公開「冬季抗汙保養好物」，精選肌膚清潔、保濕、修護商品，要幫民眾擊退乾燥、拯救危肌！包含「抗汙清潔」商品：Pharmaact zero 無添加潔顏乳、我的心機玻尿酸深層保溼卸妝棉、1028 pH5.5 深層潔淨卸妝乳及蜜妮妙鼻貼；「潤膚保濕」商品：森田藥粧滑透絲纖維極潤系列面膜(3入)、美麗日記黑面膜系列(5入)、我的心機六重玻尿酸系列黑面膜(盒裝5入)及氧顏森活系列面膜；「深層修護」商品：曼秀玻尿酸潤唇凍膏、小甘菊即時潤澤護手霜(20ml)及Neogence玻尿酸保濕原液；以及「體內保養」商品：保佳適原味/氣泡能量飲料(250ml)、臻梅好酵素(8包入)、日本味王SP紅薑黃複合錠(40粒)等，均享買1送1超值暖心特惠，就要讓消費者完美對抗冬季的空汙考驗！
Tomod's 2017年拓點有成年終慶與百貨週年慶雙重優惠業績成長看俏
根據主計總處調查報告顯示，新竹市2016年家庭消費支出突破百萬元，甚至超越台北市，成為全台最高消費城市，Tomod's新竹巨城店除了位處竹科精華地段，本次年終慶更因正逢巨城購物中心週年慶，特別安排了眾多的優惠活動與商品，全力衝刺可望帶來業績成長。此外，新竹地區因風勢強盛，且佔人口比最高的竹科工作者工時長、工作壓力大，顯現感冒與腸胃不適等情形普遍，進而帶動Tomod’s新竹巨城店相關藥品銷售量，包括欣樂樂愛思糖衣錠、若元胃腸錠、大正百保能感冒顆粒、武田TAKETA合利他命-強效錠EX、易利氣1300磁力貼、fitizen有酵習慣等銷量顯著；而這些商品除了是店內的人氣熱銷排行，更是台人赴日旅遊代購清單上的常客！Tomod’s來台至今積極展店，截至11月底全台已有32間門市據點，Tomod’s三友藥妝總經理足立亮二先生更表示：「非常感謝台灣對Tomod’s的熱愛與肯定，未來我們將持續加速致力在台拓點，預計2018年底前全台灣Tomod's將達50間門市。」期望讓全台喜愛日、韓、歐美藥妝的消費者都能免花機票錢，即可體驗Tomod’s正宗日式藥妝店專業性及便利性的服務！
Tomod’s新竹巨城店限定！全能型男友管麟擔任一日店長與粉絲零距離浪漫尋寶趣
除了爲巨城購物中心特設的週年慶優惠外，Tomod’s更邀請到「新生代無害暖男」管麟出任Tomod’s新竹巨城店一日店長，在活動中首度公開個人私房保養密技！管麟表示自己偏愛方便隨身攜帶的小包裝保養品，另外，由於拍戲須長時間帶妝，逢外景戲時更要在豔陽下曝曬，因此養成定期補充防曬品的習慣，也特別重視收工後的肌膚清潔與保養，拍戲行程較密集時，更會每天敷面膜讓肌膚保水。而在近期即將上映的偶像劇《已讀不回的戀人》中，管麟擔綱全能型單車選手鍾小龍，歷經三個月的單車特訓，儘管過程相當辛苦卻讓管麟直呼好熱血！此外，初次擔任一日店長的管麟笑稱，對有著風城之稱的新竹，印象中僅知道米粉和貢丸是特產，趁著Tomod’s這次的活動與粉絲零距離接觸，一同完成限時尋寶購物競賽，共度浪漫的午後時光，也在新竹創造特別的珍貴回憶！在寒冷的的季節裡，人氣暖男管麟配上Tomod’s的暖心好康回饋，就要成為全台消費者的冬日暖陽，感受全台最有溫度的交換禮物。
12月1日(五)至2018年1月3日(三)Tomod’s 「歲末年終慶」全台門市優惠活動：
【活動1】活動期間內，近5,000項商品享最低買1送1起優惠。
【活動2】活動期間內，購買指定商品加贈會員點數3,888點或贈送20倍會員點數
【活動3】常態優惠：凡於指定日來店消費，會員另享點數10倍送
11月30日～12月11日 Tomod’s新竹巨城店週年慶限定優惠活動：
【活動1】12/1~12/3，凡會員來店消費滿399元享結帳金額85折優惠，開架彩妝品牌另享最低77折起優惠。(兩項優惠恕不可併用，部分商品恕不參與)
【活動2】會員不限金額消費即贈來店禮1份(限量1800份)，消費滿額2,000元可參加抽抽樂1次(活動限量，贈品贈完為止)。
【活動3】眾多精選日、韓、歐美藥妝好物，享神秘超值驚喜優惠
#更多優惠資訊，歡迎參考Tomod’s年終慶2017年12月商品型錄#
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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