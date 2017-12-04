【中央網路報】

Derek Dicker 美光科技公司（NASDAQ股票代碼： MU）今日宣布指派 Derek Dicker 接任儲存產品事業單位副總裁兼總經理一職。Dicker 將負責帶領並拓展美光的固態儲存產品業務，打造世界一流的儲存裝置解決方案，以滿足在雲端、企業級和客戶端運算各市場領域不斷成長的龐大商機。他將向美光執行副總裁兼事業總監Sumit Sadana 報告。Dicker 在半導體業擁有 20 年經驗，包括曾在 Intel、IDT、PMC-Sierra 和 Microsemi 公司擔任業務、行銷和高階主管等職務。在加入美光之前，他在 Microsemi 擔任效能儲存產品副總裁兼業務單位經理，帶領全球團隊並負責掌管所有管理部門。Sadana 表示：「Derek 在儲存產業具備深厚技術專長並累積了豐富經驗，是帶領美光儲存事業的理想人選。他的策略性思維，再加上他卓越的業務領導成就，將有利於充分發展美光最先進的 NAND 技術及解決方案。」Dicker 擁有加州大學洛杉磯分校資訊科學與工程學系學士學位。更多有關 Derek Dicker 的職涯資訊，請瀏覽 http://www.micron.com/media 。關於Micron Technology, Inc. ( 簡稱“美光”)美光為創新記憶體和儲存解決方案的領導廠商。美光的全球品牌 Micron®、Crucial® 和 Ballistix® 擁有廣泛的高性能記憶體和儲存技術產品組合，其中包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 記憶體，它們都正在改變世界使用資訊的方式，使人們的生活更豐富，以超過 35 年的技術領導地位為後盾，美光的記憶體和儲存解決方案可支援在雲端運算、數據中心、網路和行動裝置等關鍵市場領域具顛覆性的最新趨勢，包括人工智慧、機器學習和自動駕駛。美光的普通股在NASDAQ上市交易，其股票代碼為 MU。欲知更多美光相關資訊，請至www.micron.com。(蘇松濤報導)