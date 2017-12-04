你也是喜歡音樂搖滾的音樂人嗎？那你一定不能錯過超搖滾的吉他酒店！或許你也曾見過各式各樣的酒店與飯店，但即將於2019年登場的吉他酒店，絕對是你從未見過的特色酒店。



位於美國佛羅里達州的 塞米諾爾滾石賭場酒店 （Seminole Hard Rock Hotel and Casino）是一間五星級的高級飯店，同時也是一間豪華的賭場飯店，不但有多達500間的客房，還有寬闊的廣場、泳池及大型賭場，現在佛羅里達州好萊塢又將斥資15億美元，在滾石酒店旁打造一間獨一獨二的「吉他酒店」啦！sorce：wondershow▲塞米諾爾滾石酒店外觀。▲夜晚的塞米諾爾滾石賭場酒店。吉他酒店的外觀就宛如正反兩把的吉他，酒店完成後將會有150公尺高，而實踐這大膽設計理念的便是塞米諾爾滾石的總裁艾倫（Jim Allen），他深信建築本身就有其魅力，並期望這間酒店能成為未來耀眼的新地標。酒店完工後也將提供600多間客房、41000平方英尺的水療SPA、寬敞的泳池瀑布以及管家服務呢！sorce：wondershow這麼有趣的吉他酒店，消息一出也已經讓世界也都搖滾起來啦！2019若想要感受最豪華又搖滾的飯店服務，那就衝一波美國的吉他酒店吧！via wondershow