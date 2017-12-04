好久不見的「地獄使者」李棟旭，近日登上時尚雜誌《esquir》韓版的封面，沒有穿上華麗的舞台裝和秀服，簡單又符合秋冬趨勢的大衣，完美呈現英倫優雅的男友穿搭，讓少女們直呼：「好想躲進歐爸的胸懷裡唷～」（羞）

이동욱 (Official_Instagram)（@leedongwook_official）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 21 5:57下午 PST 張貼

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Esquire Korea 에스콰이어（@esquire.korea）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 27 11:13下午 PST 張貼

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這次的主題主要以兩種不同的風格為主，穿著俐落卻混搭著復古的李棟旭，微濕的髮絲在風中飄著，在秋末冬初的芒草花前和海邊化身憂鬱王子，微微皺起的眉間讓人不知不覺掉入他眼裡的漩渦，好不浪漫。

俐落素色風

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這次李棟旭穿上毛料材質的Berluti大衣，搭上西裝版型的長褲，既不會太寬鬆也不會太修身，大膽的復古色調不會太過張揚，整體以柔美又經典的橄欖綠呈現，俐落又有品味。

復古撞色風

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今年秋冬最為流行的燈芯絨材質也出現在男裝的使用上了！帶點薄紗材質的高領上衣搭在大膽的暗酒紅外套內，完全不會搶走各自的風采，再配上西裝褲材質的亮橄欖綠，衝突的視覺搭配，卻能撞出不一樣的新火花，果然是模特啊模特！

率性男孩風

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而妞編輯最喜歡這套Berluti的飛行材質穿搭，有點運動風的外套，利用亮面和拼色的方式，展現出縫製的小細節和俐落的剪裁，再加上李棟旭all-back髮型，更為這套穿搭更添大男孩率性的氣息。

冷都紳士風

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以白色的上衣搭上剪裁平整不多加修飾的Berluti西裝外套，微涼的天氣裡再加上一條圍巾自然地垂掛著，與髮絲一同隨著秋風飄動，俐落又不失大方的經典之感，讓平時總是以暖男形象現身的他，駕馭起冷都紳士風，依然帥氣迷人。

憂鬱暖男風

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高領的衣服真的不是人人都能駕馭，如果男孩們很適合穿高領的話，今年秋冬就多嘗試這個造型吧！李棟旭以簡單素面的黑色高領，以多件外套的方式做層疊搭配，洋蔥式的穿法不會讓人視覺上看起來很沉重，棕色的鈕扣大衣微敞著，讓人好想在冷冷的冬天，鑽進溫暖的胸懷來個大大的擁抱。

好啦～大家不要再碎念了，妞編輯知道李棟旭可以如此之帥，都是因為顏值的關係，但這就是一個style推薦嘛～妞妞們要對自己的男友有信心，大衣、高領、鈕扣風衣一定都可以撐得起來的！快把這幾招學起來！（筆記筆記）

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