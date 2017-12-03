海口本月底開通至越南、菲律賓郵輪旅遊航線北京新浪網 (2017-12-03 19:49)
中新社海口12月3日電 (記者 王子謙)海口市3日下午舉辦郵輪航線簽約儀式，本月底開通海口至越南、菲律賓的國際郵輪旅遊航線。
兩條航線航期從12月25日持續至2018年5月，以海口秀英港為母港，鑽石國際郵輪有限公司「輝煌號」執行，設計海口——下龍灣——海口三天兩晚共10個短航線航次、海口——峴港——海口三天兩晚共10個短航線航次；海口——芽庄——峴港——海口四天三晚共3個中航線航次；海口——馬尼拉——長灘島——海口六天五晚共2個長航線航次。
航線運營商鑽石郵輪是國內首家民營投資的郵輪公司，「輝煌號」是鑽石郵輪旗下首艘郵輪，2002年由德國建造，長180.45米、寬28米，排水量4.5萬噸，甲板8層，航速22節(最高28節)，核定載客量為1300人，2016年5月重新裝修，在服務和設計上注重中國遊客吃、住、娛、購的綜合體驗。
海口市副市長孫世文介紹，海口將出台郵輪產業扶持政策，對郵輪公司、郵輪港口、郵輪代理公司、旅行社進行獎勵；大力推進秀英港碼頭等基礎設施的完善，提高郵輪接待服務水平，開創郵輪旅遊發展新的局面。
此外，海口將加強與周邊國家(地區)以及麗星郵輪、地中海郵輪、歌詩達郵輪等世界知名郵輪公司的合作，探索郵輪+航空模式開發郵輪旅遊航線。(完)
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