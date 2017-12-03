中新社北京12月3日電 (記者 董子暢)由中國醫學氣功學會主辦的首屆中醫氣功高峰論壇2日至3日在北京舉行。論壇閉幕式上代表們一致通過了專家共識。

共識認為，中醫氣功學科的發展對於中醫藥學的現代化不是可有可無，而是不可或缺。這是因為，中醫氣功不僅是中醫臨床的一種療法，更重要的，它是中醫理論基礎的一個重要來源和源頭。此外，中醫氣功的臨床作用是其他療法無法替代的，它強調主動和內在，發掘和增強人體的自愈能力，不用藥物，不用器械，可以作為中醫「治未病」的主要手段。

共識指出，在政策方面，氣功療法已納入國家中醫藥管理局和部分地方政府推廣的中醫適宜技術之中；科研方面，北京、上海、江西等地的中醫院校和科研單位，已經從多個角度研究氣功的作用及其機理，而且這方面的研究目前仍在繼續；管理方面，中國醫學氣功學會、世界醫學氣功學會等社團組織及其氣功活動，都得到了國家民政部和國家中醫藥管理局的支持。

共識強調，目前氣功發展中存在的問題顯而易見、不容迴避。應加強氣功教育，培養氣功人才，逐步建立和完善中醫氣功學科的人員、科室、機構的准入機制，組織論證民間確有真才實學的中醫氣功學人才的考核與認定辦法和程序。同時，在規範報批流程、嚴格審批程序的前提下，適當加大對醫學氣功宣傳的力度，使之與健身氣功的宣傳力度大致相當。

本次論壇以「展示文化自信，發展中醫氣功」為主題，分為主旨演講、專題研討、青年論壇和功法演示，旨在研討如何發展中醫氣功。(完)