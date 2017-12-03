圖為聯席會議現場。 葉茂 攝

中新網寧德12月3日電 (記者 葉茂)山海同脈，共謀發展。30多年來，由福建福州市、寧德市、南平市、莆田市、三明市五市和平潭綜合試驗區組成的閩東北經濟協作區，已經成為福建加快發展的重要一翼。

閩東北經濟協作區市委(工委)書記、市長(主任)寧德聯席會議3日在福建寧德市召開，回顧總結南平聯席會議以來的區域協作成效，研究探討堅持改革引領、創新發展的區域合作發展政策、措施、機制。

福建省委常委、福州市委書記王寧表示，要進一步藉助自貿區、海絲核心區、生態文明試驗區、福州新區、平潭綜合試驗區等多個政策疊加優勢，開展全方位的深度合作，形成一個共同開放的優勢。

1986年，閩東北五市積極響應中央號召，逐步建立了以閩江流域和閩東沿海為紐帶、以山海協作為主線的區域橫向經濟聯合。

30多年來，閩東北經濟協作區各成員市、區歷屆黨委、政府積極開展高層互訪，通過實地參觀考察、交流經驗成果、參加經貿展會、招商引資、項目推介會等活動，密切了城市間的友好往來，拓展了區域協作新領域。

十八大以來，閩東北經濟協作區經濟發展速度加快，地區生產總值5年來增長47%，高於全省44.75%的平均水平，目前經濟總量已佔全省的45.5%。

圖為聯席會議現場。 葉茂 攝

王寧表示，產業是各地經濟發展的支柱，也是加快趕超的關鍵，下階段要著眼於構建一個優勢互補、融合發展的經濟體系，突出創新驅動、產業布局和區域產業的深度融合。

閩東北五市一區既有山區經濟，也有沿海經濟，產業互補性強、資源共享需求高、市場合作潛力大。與會人士指出，這些都有利於閩東北五市一區打破行政區界限，加強橫向聯合，發揮整體優勢，實現共同的經濟繁榮和社會進步。

作為閩東北經濟協作區的一員，寧德市今年來協作工作成效顯著：對接實施40個區域協作項目，完成投資近200億元人民幣；新興產業發展勢頭強勁，不鏽鋼新材料產業產值向千億奮進……

王寧指出，要順應區域經濟發展的新趨勢，共促產業融合，共創開放優勢，共謀民生福祉，共建生態文明，攜手推動閩東北區域協作再上新台階。(完)