中新社北京12月3日電 (記者 趙建華)近年來，中國打出了一系列減稅「組合拳」，企業經營、大眾創業、民生福祉皆從中受益。

繼去年全面推開營改增(營業稅改徵增值稅)之後，從今年7月1日起中國將增值稅稅率由4檔減至3檔，取消了13%的稅率，將農產品、化肥、天然氣、自來水和居民用煤等直接關乎民生福祉的生活必需品增值稅稅率從13%降至11%。

減稅效應持續釋放。中國國家稅務總局公佈的統計數據顯示，2016年5月至2017年9月，全面推開營改增試點累計減稅10639億元(人民幣，下同)。其中，今年1-9月減稅5750億元。

「全面推行營改增，在為企業實質減稅的同時，也引導企業集團把部分現代服務業從集團母體之中分離出來。在為母體企業服務的同時，也為市場上的其他企業提供服務，從而助推全社會現代服務業的蓬勃發展。」中山大學自貿區綜合研究院副院長林江認為，全面實行營改增推動了全球化背景下產業分工更趨專業化，推動了現代服務業的健康發展。

7月1日開始實施的簡併稅率政策，將通過傳導機制引導部分生活必需品價格下降，民生將因此受益。國家稅務總局提供的數據顯示，今年前三季度，支持民生改善和社會事業發展的減稅規模繼續擴大，減稅約790億元。

中央財經大學教授樊勇指出，結構性減稅的關鍵是民生為先，是真實可感的民生效果。百姓逐漸鼓起來的錢包，也會轉化為購買力，成為經濟發展的重要驅動力之一。

簡化增值稅稅率結構的同時，中國繼續擴大享受企業所得稅優惠的小型微利企業範圍。國家稅務總局指，今年前三季度，支持小微企業發展稅收優惠政策減稅超過1200億元。其中，應納稅所得額在30萬元至50萬元間的小微企業戶均減稅達5.9萬元。

在包括稅收優惠等政策支持下，中國小型微利企業發展迅猛，數量已佔到全部企業數量的80%以上。今年前三季度，平均每個工作日新辦小型微利企業保持在1萬戶以上。稅收優惠政策對小微企業來說，除了直接的減稅效應，還能帶來增加就業等社會效應。

包括上述舉措在內，近年來中國一直在減稅。中國財政科學研究院院長劉尚希表示，減稅規模超過1萬億元的營改增是其中最典型的例子。下一步，中國的企業所得稅、個人所得稅也會進行改革。關注稅率下降的同時，還應關注稅收的公平性。通過稅改，讓市場在資源配置中起決定性作用，促進全國統一市場的形成，形成公平的競爭環境。(完)