王浩源介紹產品追溯的意義 鄭嘉偉 攝

中新網北京12月3日電 (鄭嘉偉)「『保真源產品追溯系統』就是對產品安全全程實施有效控制，一旦發生問題，監管部門可以通過系統查找根源，立即展開調查並確定可能受事故影響的範圍與危害程度，及時通告公眾並緊急召回，控制事態影響範圍，最大程度保護消費者權益。」國家食品藥品監督管理總局科技司司長王耀宗說。

3日下午，「保真源產品追溯」啟動儀式暨「全國打假保真放心消費聯盟單位」發佈會在京召開。會上，中國保護消費者基金會打假工作委員會推出了全新的「保真源」產品追溯系統，新的系統通過一個二維碼實現對產品全過程的追溯。

大連五彩芝麻科技有限公司負責人在介紹產品追溯系統時表示，企業先向中國保護消費者基金會打假工作委員會提交保真申請，通過鑒定的企業可以使用該系統，系統為每一款產品生成一個獨一無二的二維碼，通過二維碼，可以實現對產品信息、出廠信息、物流信息、銷售信息、流轉信息的全產業鏈追溯。

中國保護消費者基金會打假工作委員會秘書長劉豐表示，中國保護消費者基金會打假工作委員會於2000年7月經民政部批准成立，是國內首家專門從事打假工作的機構，一直致力於防偽打假，保護消費者權益，也為匠心企業保駕護航。

全新的「保真源產品追溯系統」由中國消費者基金會打假工作委員會授權保真源(北京)電子商務有限公司與大連五彩芝麻科技有限公司共同研發。其中，保真源(北京)電子商務有限公司負責進行產品質量認證與產品追溯。

保真源(北京)電子商務有限公司執行總裁王浩源在接受中新網記者採訪時說：「通過防偽追溯系統，我們為商家提供從產品孕育到最終銷售的全程可控追溯的監管平台，為企業和消費者提供在線二維碼防偽認證，不僅能讓消費者更加快捷有效地查詢產品防偽信息，也讓廠家能夠更高效地管控自己的產品渠道，有助於生產廠商優化自身的產業結構。」(完)