▲Leo王因為罹患血友病，從小就被貼上怪咖的標籤。（圖／台灣拜耳提供 , 2017.12.03）

嘻哈歌手Leo王日前出席《2017閃耀星世代獎學金頒獎典禮》，身為重度血友病患的Leo王表示：「感謝這個活動，一路伴著我長大，在音樂中讓我找到與病魔相處之道！」也因為投身創作，他由地下樂團主唱到嘻哈歌手，24歲的Leo王頂著金音獎「最佳現場獎」與今年一口氣入圍金音獎最佳嘻哈專輯、最佳嘻哈單曲等兩項好成績，被樂迷封為「嘻哈小天王」。

典禮上Leo王看到許多身懷絕技的血友病友們，他有感而發說：「感謝有這個活動，幫助我從兒時一路走到現在，因此今天我抱著回來看弟弟妹妹們的心情，很榮幸能受邀演出！」他也提到，從小就被貼上「怪咖」的標籤，因為重度血友病，為了避免受傷，「我由小學開始就要穿著護膝上學，經常成為大家的關注焦點，慶幸有些好友為我打氣，後來交到新朋友，都會大方告知病情，這樣朋友才知道怎麼救我！」

▲Leo王出席《2017閃耀星世代獎學金頒獎典禮》，分享現實經驗鼓勵同樣罹患血友病的小朋友。（圖／台灣拜耳提供 , 2017.12.03）

因為一直與病魔奮戰，讓Leo王很有想法，放棄台大的學業，全心投入音樂創作，至今有60首作品，Leo王笑說創作就是在電腦與麥克風前堵靈感，有感覺時就很隨興的立即錄唱，坦言喜歡不停地巡演，因為這樣才不會因為空閒下來，碰到創作瓶頸，面對病情，Leo王樂觀的說病魔已跟了24年，吃藥、注射已成生活必備的，但這不可怕，「我已經學會與它和平共處，安啦！」