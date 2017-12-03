馮驥才文學作品四十年「1977—2017」版本展在津啟幕北京新浪網 (2017-12-03 19:53)
中新社天津12月3日電 (記者 張道正)馮驥才先生文學作品四十年「1977—2017」版本展12月3日下午在天津水香洲書院啟幕。
馮驥才是中國當代文學的重要作家之一。他以傷痕文學登上文壇，開拓了「文化反思小說」道路，並豎起「津味小說」的大旗，《神鞭》《三寸金蓮》等膾炙人口的作品在中國當代文學史留下了濃墨重彩的一筆，《挑山工》《珍珠鳥》等散文名篇入選中小學課本，影響幾代人。
從1977年發表處女作《義和拳》，馮驥才的文學道路已走過四十年。此次展覽共展出其部分文學作品版本、手稿、劇本、期刊、雜誌、年畫、海報、連環畫、簽名照片、採訪稿件、出版建議稿等近300餘件，部分展品為首次與讀者見面。
馮驥才在展覽現場饒有興緻地仔細觀看了一遍，有些小展品還引起他的興趣。有工作人員介紹一件展品時稱「這是您創作時使用過的筆」，馮驥才風趣地問：「我怎麼不知道，誰保留下來的？！」引起滿場大笑。
當日，馮驥才進行了《俗世奇人》《義大利讀畫記》《凌汛》《無路可逃》《激流中》《煉獄·天堂》等最新力作的簽字售書活動，各個年齡段的讀者懷抱馮驥才著作排起長隊。
「四十年過去了，讀者依然如此，說明天津這塊土地是生我養我的土地。」馮驥才感慨地說，「作為人民作家，我只有創作出更好的紀錄和反映時代的作品，才能與人民心連心。」(完)
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