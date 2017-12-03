下半身癱瘓近40年的「月亮歌后」李珮菁（左）3日和金馬影后楊貴媚（右）一同在台北出席公視紀錄片「極樂世界」活動，李珮菁堅定地說，這一生仍沒放棄努力站起來的機會。（公視提供）中央社記者江佩凌傳真 106年12月3日