月亮歌后李珮菁努力復健 自信再站舞台中央社 (2017-12-03 20:10)
下半身癱瘓近40年的「月亮歌后」李珮菁（左）3日和金馬影后楊貴媚（右）一同在台北出席公視紀錄片「極樂世界」活動，李珮菁堅定地說，這一生仍沒放棄努力站起來的機會。（公視提供）中央社記者江佩凌傳真 106年12月3日
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