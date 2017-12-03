紀錄片極樂世界 關心身障者幸福人生中央社 (2017-12-03 20:10)
台北市長柯文哲（後右4）、金馬影后楊貴媚（後右3）、月亮歌后李珮菁（前左2）、聽障舞者林靖嵐（後左2）及多名身心障礙人士，3日在台北市身心障礙服務中心出席記者會，宣傳公視首部以身障人權為主的紀錄片「極樂世界」。中央社記者江佩凌攝 106年12月3日
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