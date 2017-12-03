台北市長柯文哲（後右4）、金馬影后楊貴媚（後右3）、月亮歌后李珮菁（前左2）、聽障舞者林靖嵐（後左2）及多名身心障礙人士，3日在台北市身心障礙服務中心出席記者會，宣傳公視首部以身障人權為主的紀錄片「極樂世界」。中央社記者江佩凌攝 106年12月3日