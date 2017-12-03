（中央社記者江佩凌台北3日電）月亮歌后李珮菁23歲脊椎開刀後一天內便半身癱瘓，她今天出席活動時說，多年來沒有一天放棄復健，約4年前開始有力氣，預計明年赴美國治療，自信一定能再度站上舞台唱歌。



下半身癱瘓近40年的「月亮歌后」李珮菁，今天在台北出席公視紀錄片「極樂世界」活動。她堅定地說，這一生仍沒放棄努力站起來的機會。



23歲因脊椎手術失敗，李珮菁一天之內就下半身癱瘓，她感慨，40年來已經花了新台幣2000多萬，「可以買一棟房子了」。



踏上多年復健之路，李珮菁堅持每天運動，「如果我不練習，就沒有機會」。她提到，約4年多前肌肉開始比較放鬆，身體有力氣後，便有感覺到力量一點一點在增長。



「這麼多年來都沒有放棄過站起來走路，我不是斷掉，我還有機會」，李珮菁堅信，只要鍛鍊體力，把各方面準備好，等待醫學技術進步，有機會就一定可以站起來。



她說，預計花費幾百萬元赴美國訓練、治療、買輔助走路的鞋子，有自信「明年一定可以再度站上舞台」，表演的點子都想好了。



李珮菁也提到，相較於台灣，國外提供身障者的補助相對較充裕，她希望政府可以正視身障者權益，也期盼社會提供身障者更多工作機會，讓他們能自力更生。1061203