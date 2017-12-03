？？？？消防官兵忍惡臭救出兩名被困人員。 林萬山 攝

中新網福州12月3日電 (黃綠榮 林萬山)3日6時20分左右，福州市公安消防支隊閩侯大隊青口中隊接到110指揮中心協助救援的指令：福州閩侯縣青圃小學旁，一輛槽罐車突然失控從一處高速橋樑上衝到下方的一處施工工地上，有人員被困，急需會同民警到場進行救援。

接警后，青口消防中隊的7名官兵迅速到達現場處置。消防官兵一邊配合民警對事發現場進行交通管制，做好安全警戒，防止發生二次事故，同時對槽罐車的罐體迅速進行勘查。幸運的是，該車輛運載的是空罐，排除了泄漏起火的可能。

消防官兵忍惡臭救出兩名被困人員。 林萬山 攝

消防官兵忍惡臭救出兩名被困人員。 林萬山 攝

另外，由於槽罐車從橋上衝下來后，一頭扎進了下方橋墩施工工地的一條淤泥溝里，駕駛室不但嚴重變形，而且深陷淤泥當中。經過仔細觀察，最終確認有兩名男子被困駕駛室內。隨後，消防指揮員指派一名戰士鑽入狹小的駕駛室內，一邊查看兩人的傷勢，一邊尋找最佳的救援角度。「真是難為消防戰士了，這條淤泥溝平時就挺臭，人還要鑽進去。」附近的村民說。

正如村民所說的，該名消防戰士鑽入駕駛室后不但要忍著惡臭，腳底下的淤泥更是把人牢牢地「吸住」，每挪一下都很困難。在確認被困人員準確位置后，消防官兵利用液壓剪擴器對駕駛室進行了破拆。30多分鐘后，兩名被困人員成功獲救。據初步檢查，兩人沒有生命危險，現已送往醫院作進一步檢查治療。(完)