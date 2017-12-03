？？？？南和縣警方在石家莊將涉嫌故意殺人犯罪嫌疑人張某某成功抓獲。南和縣公安局供圖

中新網邢台12月3日電 (張鵬翔 李鐵鎚)河北省南和縣公安局3日晚間透露，經過南和縣警方165天的不懈努力，12月1日，警方在石家莊將涉嫌故意殺人犯罪嫌疑人張某某成功抓獲。就此，「2017.6.18」故意殺人案成功告破。目前，犯罪嫌疑人張某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

2017年6月18日1時許，南和縣公安局110指揮中心接群眾報警：閆里鄉聶庄村村民姚某某(女，38歲)在其家中被人用利器刺傷，已送醫院搶救。

接報后，警方立即趕赴現場，開展現場勘察及案件偵破工作。6月21日，姚某某經搶救無效死亡，警方啟動命案偵破工作機制，抽調精幹民警組成專案組開展偵查工作。

警方對犯罪嫌疑人張某某進行審訊。南和縣公安局供圖

警方對犯罪嫌疑人張某某進行審訊。南和縣公安局供圖

由於案發時正值深夜，給警方的調查取證工作帶來了極大的困難，專案組民警對案發地點周圍村莊開展線索排查。期間，由於被害人在家中被刺身亡，給周圍群眾帶來了一定恐慌，也給專案組帶來了巨大壓力。

經過辦案民警夜以繼日的地毯式走訪摸排、調查取證，歷經重重困難，12月1日在石家莊將犯罪嫌疑人張某某(男，31歲，閆里鄉人)抓獲。經詢問，犯罪嫌疑人對其謀財害命受害人的犯罪事實供認不諱。

目前，犯罪嫌疑人張某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。(完)