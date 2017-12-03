雖然說現在在路上開車的女司機很多，



車技趕超男司機的也不少，

不過偶爾也有一些幾率，

會遇到「師母教出來」的司機。。。

？

12月1日，上海一網友爆料說，

他在某地下車庫就遇到了傳說中可怕的

女！司！機！





看完視頻只能感嘆，這種事，沒有行車記錄儀拍下來的話，想都不敢想...

從視頻中能看到，

這位女司機從車位上開出來，

結果開著開著突然停下車，從車上下來了，

這會兒可能是掛成了R檔，

車子開始往！后！倒！車！

驚慌失措的女司機趕緊尖叫著扶住車子，

好在後面的車主反應及時，

立馬跟著往後倒了幾米，才沒有被撞上。





你以為保持安全距離就沒事了？

有些事不是你想躲就能躲的...

只見女司機又上了車，想啟動車子，

可能是太緊張了忘記換檔，

沒錯，車子還在R檔上！

於是...

車子開始快速向後行駛，

直到「哐」的一聲撞上了後邊的車...





此時此刻，

相信後車車主的內心狀態應該是這樣的——









你以為這就結束了？

此時此刻，估計這位姐姐的心態已經崩了，

換檔之後可能已經不知道什麼油門還是剎車的了，

車子直衝沖地飛出去，

又撞向了前面的牆壁...





這...還是看看完整視頻吧...





















網友熱議

@六小神童：duang！duang！duang！





@余洋ddc：教科書一樣的操作....





@酷安小黃：為什麼要猛踩油門呢？猛踩油門也就算了，還掛擋





@凱文桑：這要是沒有行車記錄儀怎麼解釋。。。





@張歡--_--：能出這種事，這輩子駕照還是收起來算了，別禍害人民群眾了。





@VQ37VHR_：撞了一下 就那麼若無其事的走了。





@昆崙山庄飛哥：就這種爛技術，還不乖乖的開個五檔手動，能掛錯檔？





@ShiroyukiZZmon：和性別無關，這個就是新手司機，一出問題慌神了









來源丨上海全知道、新浪微博、齊魯晚報

編輯丨小火山