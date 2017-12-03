過程驚心、結局意外！女司機在地下車庫30秒「神級操作」，真是讓人哭笑不得……北京新浪網 (2017-12-03 19:35)
雖然說現在在路上開車的女司機很多，
車技趕超男司機的也不少，
不過偶爾也有一些幾率，
會遇到「師母教出來」的司機。。。
？
12月1日，上海一網友爆料說，
他在某地下車庫就遇到了傳說中可怕的
女！司！機！
看完視頻只能感嘆，這種事，沒有行車記錄儀拍下來的話，想都不敢想...
從視頻中能看到，
這位女司機從車位上開出來，
結果開著開著突然停下車，從車上下來了，
這會兒可能是掛成了R檔，
車子開始往！后！倒！車！
驚慌失措的女司機趕緊尖叫著扶住車子，
好在後面的車主反應及時，
立馬跟著往後倒了幾米，才沒有被撞上。
你以為保持安全距離就沒事了？
有些事不是你想躲就能躲的...
只見女司機又上了車，想啟動車子，
可能是太緊張了忘記換檔，
沒錯，車子還在R檔上！
於是...
車子開始快速向後行駛，
直到「哐」的一聲撞上了後邊的車...
此時此刻，
相信後車車主的內心狀態應該是這樣的——
你以為這就結束了？
此時此刻，估計這位姐姐的心態已經崩了，
換檔之後可能已經不知道什麼油門還是剎車的了，
車子直衝沖地飛出去，
又撞向了前面的牆壁...
這...還是看看完整視頻吧...
網友熱議
@六小神童：duang！duang！duang！
@余洋ddc：教科書一樣的操作....
@酷安小黃：為什麼要猛踩油門呢？猛踩油門也就算了，還掛擋
@凱文桑：這要是沒有行車記錄儀怎麼解釋。。。
@張歡--_--：能出這種事，這輩子駕照還是收起來算了，別禍害人民群眾了。
@VQ37VHR_：撞了一下 就那麼若無其事的走了。
@昆崙山庄飛哥：就這種爛技術，還不乖乖的開個五檔手動，能掛錯檔？
@ShiroyukiZZmon：和性別無關，這個就是新手司機，一出問題慌神了
來源丨上海全知道、新浪微博、齊魯晚報
編輯丨小火山
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