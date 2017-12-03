







網友講述親身經歷





網友張先生外出和朋友吃飯，吃完準備取車回家時，突然發現車后多了個行李箱緊挨自己的車放著~四周卻看不到人，當時忙著回家的張先生想都沒想就把箱子提開了，誰知就這一動，竟惹來了無窮後患！













剛準備上車開走的張先生突然被3個壯漢攔下，說箱子是他們的，裡邊有價值百萬的康熙乾隆年間文物，被他損壞了要賠償！張先生一想根本不可能啊！就輕輕提了一下箱子而已！要求查看箱子，一打開裡邊全是瓷器碎片！









他這才意識到是遇上碰瓷的了，爭論不過的他沒辦法報了警，警察來也沒辦法判定，調監控也發現他確實是碰過箱子，而此時那三個人又一口咬定之前文物都是完好無損的！張先生最終還是給他們賠償了8萬元才得以離開，吃了個大啞巴虧！

















車前發現有個箱子，千萬別動









有網友在去取車時，一個行李箱詭異地貼著他的車放置。]他多了個心沒敢挪。先環顧四周無人有認領的意思，繼而決定拍照，先證明沒動之前的狀態。等他拍完照，剛才一直在旁邊一臉無辜的小夥子走過來說：「不好意思擋你的車了。」他拎走了箱子，左前一輛擋路的汽車也隨即開走，什麼意思？





公安機關接到不少報案說，裏面是一堆碎瓷片，只要你一挪動箱子或者車一動碰倒箱子，然後就會出來大漢說箱子里是乾隆多少多少年的御制花瓶，價值多少多少萬，然後就等著扯皮吧，因為碎片有可能是真的……









遇到類似情況請保持警惕，切勿擅自移動箱子，一碰你就麻煩！先拍照再假裝報警，等他們自己知道你難下手敲詐，他們就會自動拿走箱子了。





任何一次古董碰瓷都有可能讓一個家庭傾家蕩產，快告訴身邊開車的朋友，一定要注意車邊的行李箱！不要動，靜靜拍照就好！





車主們注意！

碰瓷還有一種新套路！

幾乎命中率100%，

已有多人錢財被騙，

監控視頻被曝光！

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預防碰瓷注意事項



● 開車之前應該繞車一周進行檢查

除了能夠避免前面所說到的守株待兔式的碰瓷以外，還能夠簡單地了解下車況，比如說輪胎虧氣、地上有油漬等等現象都會在繞車檢查的時候發現，避免因車輛出現狀況而將你扔在公路上。

●？遵守交規，不給碰瓷分子可乘之機

許多車跟車之間的碰瓷現象都會出現在駕駛者違章行駛的時候，即便不是碰瓷，自己違規行駛發生事故后也要承擔責任，在駕車的時候一定要遵章守法，不給碰瓷分子可乘之機。

●？安裝行車記錄儀

如今安裝行車記錄儀已經非常普遍，行車記錄儀除了能夠在發生事故的時候鑒定事故責任外，它最大的作用就是在遇到碰瓷的時候能夠提供有利的證據來證明你的清白。



● 遇到情況不要私自草率處理，最好先拍照取證

如果遇到可疑的事故，一定不要擅自草率賠錢了事，可以先報警，並用隨身攜帶的手機或者相機進行拍照取證，如果出現被人身攻擊或者威脅的甚至可以進行錄像，為自己留一份有力證據。

● 如果遇到碰瓷手頭沒有攝錄設備，可留心周圍是否有監控探頭

道路監控探頭有時會提供有力證據





許多公路或者路口都會有公安機關設置的監控設備，如果事故發生在繁華街道，也會有店鋪或者一些機構設有監控攝像頭，如果被碰瓷但是手頭沒有攝錄設備的話，最好留心附近有沒有這類探頭，以便日後給公安機關提供調取證據的線索。





碰瓷黨太可惡！

轉發擴散，

車主們不要上當受騙！





來源丨深圳衛視、錢江晚報（ID：qianjiangwanbao）、新聞晨報（ID：shxwcb）

編輯丨小火山