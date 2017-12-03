日前，有一個小學男生在輔導班邊敷面膜邊做作業，說這是從家裡拿媽媽的，平時媽媽不給他敷，就自己偷偷拿了出來。









在芒果台綜藝節目《中餐廳》里，黃曉明曾爆料陳坤一天要敷三片面膜。













范冰冰曾在一檔訪談類綜藝節目中爆料，1年要用掉700張面膜。









可見，有些人為追求好的皮膚狀態，面膜不能少敷一片。

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只要跟「顏值」挂鉤，銷量都不是問題





如今很多地鐵站都有「面膜自動售賣機」，品種齊全，購買方便。很多商家也都喜歡用面膜當獎品，作為營銷手段，吸引顧客。

















英國諮詢公司英敏特發佈的一份報告顯示，2014年，中國女性僅在面膜上的花費就達到了65億元人民幣。







在過去六個月內有95%的20歲~49歲的中國女性曾使用過面膜。





預計到2019年，中國的面膜市場將達到130億人民幣，遠超憑美妝聞名的韓國。













亞洲地區面膜使用率全球最高

















在中國市場上，大大小小的面膜品牌在近兩年間銷量增長了4倍，尼爾森發佈的最新報告中，面膜以24.6%的增長率位居第一，成為線下銷售增長率最快的品類。





面膜的不同價等級也滿足了不同人士的需求，低至每片五元，高至單片上千。

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敷面膜真的有作用嗎？





一般的平價面膜大多僅僅可以起到「保濕」的作用。



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這類面膜的成分多以油脂、保濕劑為主。讓角質層含水量增加，細胞飽滿且排列整齊。所以撕掉面膜后，皮膚顯得水潤光澤，甚至「變白」。但這是洗臉就能達到的效果。













紐約市皮膚科醫生Dendy Engelman博士基於對不同品牌、價格和功效的面膜做了研究后發現，消費者很容易衝動購買平價面膜，但平價面膜除了給人心理安慰，完全沒有其他作用。

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那貴的面膜效果會不會好一些？









市面上一片幾百甚至上千元的蕾絲面膜，自稱含有「天然非凡生命力」——膠原蛋白精華，可以強效抗衰老。





但「天然的膠原蛋白」是從動物組織或人類胎盤中提取而成的，具有非水溶性，且病毒傳染性高，因此市面上見到的面膜多為技術合成的「類人膠原蛋白」。









北京軍區總醫院的一項實驗結果表明，富含「類人膠原蛋白」的面膜，也只是在剛使用完時作用表現最明顯，僅可以達到補充水分、調節油脂分泌的效果，以及短期內撫平皺紋。









其他面膜的花樣會不會給人一點驚喜？













火山泥面膜「去黑頭」？



——泥漿類清潔面膜的確可以清潔皮膚，但改變不了皮膚的本質。













金箔面膜「促進血液循環」？



——黃金具有比較強的表面抗氧化能力，但金箔是黃金的顆粒，面膜中含量更是微乎其微，成本很低。

















凝膠面膜「解決爆痘」？



——油脂和痘痘都是由於汗垢油垢堵塞毛孔導致的，油痘皮敷面膜只會「火上澆油」。只要每天勤洗臉，就能明顯改善皮膚狀況。









好聽的專業名詞，其實都是哄錢的幌子。

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再高級的面膜，再美好的承諾，離不開補水和清潔兩大功能。

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除了騙你還要「毀」了你













央視曾曝光微信朋友圈熱銷的某款面膜，檢測出激素最高超標6000倍。

據調查，微商賣的面膜多出自「黑作坊」，屬「三無產品」原料品質低劣且添加「皮膚鴉片」糖皮質激素。

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這類面膜敷后可在短時間內快速美白、嫩膚。但一旦停用，皮膚就會紅腫瘙癢疼痛難忍，瘋狂爆痘過敏。就跟人吸鴉片一樣產生依賴性，使皮膚陷入惡性循環。

















網上曾有人說，一個生物老教授在講台上痛心疾首地向講台下大呼：「你說你們這些女生，天天敷面膜，不知道大分子蛋白不可能被皮膚吸收嗎？還一敷半個小時，那些細菌啊微生物啊可高興了，等你把面膜取下來，說不定都已經四世同堂了！」

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若皮膚上有微小的傷口，菌落總數超標的化妝品便可能引起感染或炎症，還有可能引起皮膚軟組織、肺部甚至血流感染，嚴重時可引起敗血症。





正規渠道上購買的面膜中會適當的抑菌成分，但對於自製面膜和渠道不明的面膜來說，沒有抑菌劑，的確會造成細菌生長。





變美分分鐘，毀容也簡單，也就一張面膜的事。









如何理智護膚













按時吃好心情好，適度運動睡得飽。作息規律，比什麼都管用。



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皮膚暗沉大多因為內分泌和毒素沉積造成，增加有氧運動，提升新陳代謝和血運速度，自然充滿活力；





有黑眼圈、細紋，就是因為沒睡夠，每晚11點鐘準時入睡，避免趴姿產生皺紋；

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長得黑想變白，每天一杯檸檬水，防止肌膚黑色素沉積，做好防晒。













除了白骨精，沒人能永葆青春。

乖，點個zan好好洗臉去。

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來源丨新晚報、槽值、財經內參、視覺中國



編輯丨小火山