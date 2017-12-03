北方大部空氣質量好轉 南方局地或現中至重度污染北京新浪網 (2017-12-03 19:38)
中新網12月3日電 據環境保護部宣傳教育司官方微博消息，根據中國環境監測總站與長三角、珠三角區域空氣質量預報中心和相關省級空氣質量預報部門預測，未來三天(12月4-6日)，受新一輪冷空氣影響，北方大部空氣質量逐步好轉，南方部分地區受北方傳輸影響可能出現中至重度污染。 ？？？？
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