中新網12月3日電 據環境保護部宣傳教育司官方微博消息，根據中國環境監測總站與長三角、珠三角區域空氣質量預報中心和相關省級空氣質量預報部門預測，未來三天(12月4-6日)，受新一輪冷空氣影響，北方大部空氣質量逐步好轉，南方部分地區受北方傳輸影響可能出現中至重度污染。 ？？？？