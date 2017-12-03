原標題：讓互聯網紅利惠及每個人

一年一度的世界互聯網大會如期而至。水鄉烏鎮的悠久文化，與互聯網科技聯繫在一起，又一次吸引了全球業界的目光。中國這個有著5000年燦爛歷史文明的國家，在互聯網的最前沿領域不斷創造新的模式、誕生新的奇迹。

中國將全球最大規模的用戶群體接入了互聯網。截至今年6月，中國網民規模達7.5億，佔全球網民總數的五分之一，互聯網普及率為54.3%，超過全球平均水平4.6個百分點。隨著「寬頻中國」等國家層面戰略的實施，互聯網作為公共基礎設施的定位和普遍服務、社會責任理念的落實，中國正將互聯網服務普及到城鎮鄉村的每一個角落。寬頻提速降費，建成全球最大規模4G網路，加快推進5G，用戶日益享受到性價更優的互聯網服務。這是全球互聯網不斷擴大影響力、提升應用性的基礎。

我國互聯網的普及發展為全球經濟注入了活力。互聯網進一步拉近了中國人與世界市場的距離。越來越多的中國人接入互聯網，應用互聯網，給世界各國帶來了新的商業機會。來自異國他鄉的生鮮特產短短2天就能從產地送到中國人的廚房，依託互聯網的普及和電商業務的飛躍，世界各國越來越多受益於中國的經濟發展和消費增長。

我國創造的互聯網服務模式，諸如共享單車、移動支付，通過互聯網改善社會服務和民生保障等，成為互聯網應用的典範，並傳播到更多地方。「互聯網+」戰略的實施，成為傳統產業升級、製造產品提質的推動力，也為更多人提供了創業創新和創造商業奇迹的可能，為中國經濟也為全球經濟創造了新的價值。

我國提出的互聯網治理主張贏得更多點讚，取得更多共識。尊重網路主權，推動國家、政府、企業多邊平等對話進行互聯網治理；致力於共建共享、互聯互通，推動數字經濟、信息技術、網路安全等領域國際規則和標準制定，縮小不同地區、不同國家之間的數字鴻溝，促進互聯網紅利惠及每個人；夯實網路安全，打擊網路犯罪，為構建風清氣正的網路生態提供了有力保障。

當今，互聯網和信息技術對經濟社會的推動作用被寄予更多期待，也成為全球經濟復甦的引擎。但互聯網發展面臨的挑戰依然很多，互聯網治理的秩序和規則仍需健全，應用的鴻溝仍需填補，影響網路安全和人民利益的違法行為仍需嚴厲懲處。正如黨的十九大報告所提出的，要推動互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟深度融合，培育新增長點、形成新動能；也要建立網路綜合治理體系，營造清朗的網路空間。互聯網治理的中國實踐，將為全球互聯網提供更多有益經驗。（本文來源：經濟日報 作者：黃鑫）