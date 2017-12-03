？？？？華龍網12月3日9時訊（記者 姜連貴）在重慶市九龍坡區委宣傳部、區文化委、區文聯、區新聞中心的大力支持下，重慶靈創攜手CCTV-3《幸福賬單》欄目組12月2日下午，「幸福生活、文化九龍」《幸福賬單》重慶賽區總決賽暨第二屆文化消費季活動在九龍坡區楊家坪步行街舉行。

？？？？據了解，央視《幸福賬單》是一檔集合了才藝秀、大型遊戲、情感故事、現場互動等多元素的互動遊戲類節目。《幸福賬單》重慶賽區在重慶靈創文化傳播公司的承辦下，已經在全市38個區縣設立了分賽區並開展了為期5個多月的選拔，本次是總決賽共選拔出了10名優秀選手將登上央視《幸福賬單》的舞台。

？？？？活動現場歡聲笑語、掌聲不斷、熱鬧非凡，眾多市民聞訊前來觀看，給涼意漸濃的重慶帶來了一份暖意。活動現場，舞台下面坐滿了觀眾，不停用手機拍照錄視頻，舞台上選手唱歌跳舞，才藝比拼，十分投入，音樂燈光交相輝映，活動精彩而有序。

？？？？二十位經過層層選拔的重慶本土選手，在台上盡情展示才藝技能，細細講述真摯動人的賬單故事。台下觀眾時而歡呼雀躍，為選手精彩表演拍手叫好，時而神情凝重，為選手的不平凡故事而感動。

？？？？「希望可以多舉辦類似接地氣的文藝活動，搭建一個最真實的才藝展示舞台，為老百姓展現最精彩的文藝表演，豐富精神文化生活，活躍文化藝術氛圍。」住在九龍坡區楊家坪步行街附近的市民張偉在活動結束表示。