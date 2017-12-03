？？？ 在以「發現中國」為主題的外交官攝影圖片大賽中獲獎的外交官們上台領獎。許清偉/攝

中青在線訊(中國青年報·中青在線記者 陳小茹) 12月2日，以「民間外交，文化先行，助力『一帶一路』」為主題的第三屆「2017全球外交官中國文化之夜」在北京中國大飯店啟幕。活動吸引了來自156個國家和地區的400多位外交官及中國優秀企業代表、文化界人士參與其中。

本屆組委會輪值主席、蓋亞那駐華大使貝尼·卡倫在致辭中說，「全球外交官中國文化之夜」是在各國積極響應中國「一帶一路」倡議的背景下應運而生的，經過三年多的努力，目前已成為北京城裡每年一度的外交盛事。文化的多樣性和豐富性是人類文明的標誌，也是人類最深刻的成就。促進和平與和諧最好的方法是增進不同文明之間的理解。欣賞別人的文化是維護世界穩定、和平與發展的先決條件，跨文化合作將會有助於加強國際安全、環境保護、技術傳播和資源節約。卡倫表示：「全球外交官中國文化之夜活動的一系列表演組合起來，表達的是對和平的渴望，將促進善意和團結，為改善民生帶來希望。」

「全球外交官中國文化之夜」 組委會秘書長總經理許雲祖在致辭中介紹說，「全球外交官中國文化之夜」既是對中國歷史文化的傳承，也能增進世界各國對中國經濟社會文化發展情況的了解，為共建「一帶一路」營造民意基礎。

在今年的「文化之夜」活動中，來自中國的太月香道、美集國服展示、黃梅戲、美猴王、兒童弟子規、木蘭雙劍等，吸引了駐華外交官的極大關注。來自古巴、赤道幾內亞、巴布亞紐幾內亞、牙買加、特立尼達和多巴哥、格瑞那達、薩摩亞等各國的風情展示，以及使節夫人們的「中國旗袍秀」，則為賓客們帶來了中外文化交融互鑒的全新體驗。

「全球外交官中國文化之夜」由國際經濟與文化交流平台LOOKWE發起，156個國家駐華大使館、國際外交官組織( DNB)、英聯邦北京協會(CSB)、北京武官組織(BMAC)以及北京路客威國際文化發展有限公司、北京萬三晟業國際經濟文化傳播有限公司等多方共同主辦的民間外交活動。自2015年舉辦以來，得到了地方政府、國際組織及世界各國駐華大使館的大力支持和參與。