（中央社記者江佩凌台北3日電）公視費時3年拍攝紀錄片「極樂世界」，橫跨台灣、美國、荷蘭、日本等國採訪，從性權、遊戲權、自立生活權、居住和通用權4面向，關心如何讓身心障礙者的生活更加幸福美好。



今天是國際身心障礙日，台北市長柯文哲、金馬影后楊貴媚、月亮歌后李珮菁、聽障舞者林靖嵐及多名身心障礙者人士，在台北市身心障礙服務中心出席記者會，並一同觀看「極樂世界」片段畫面。



公視首部以身障人權為主的紀錄片「極樂世界」，節目跳脫「身障」與「悲情」的連結，從遊戲權、性權、自立生活權、居住和通用權4個面向，記錄國內外身障朋友的觀點、需求和夢想，探討身心障礙者的「人權」，呈現他們內心世界裡對於「幸褔和快樂」的強烈渴望。



談及以4種面向看身障者人權，製作人陳傳惠說，身心障礙者除了基本生活問題，還觀察到他們和大家一樣很需要休閒娛樂，包含性需求、遊樂設施使用等，但往往這一部分常被忽略，對於身障者的需求和嚮往，應多聽聽他們的聲音。



「極樂世界」從2014年9月開始發想、討論，陳傳惠回憶，國外拍攝期約2個月，團隊找當地窗口聯絡時，由於民情不同，多少會存有些疑慮，如何說服身障者信任紀錄片的公共性，願意說出他們真正的需求是比較困難的部分。



導演劉志雄向中央社記者表示，有次拍攝團隊前往有百年歷史的建築物聖安東尼奧市議會時，一般市民只要走不到10個台階就能到入口，但對於輪椅人士則需繞外圍半圈搭電梯上下行動後，花費6.7分鐘才能抵達，「身障人士往往要花更多時間做我們認為理所當然的事」，這段路程令他印象深刻。



林靖嵐透過手語翻譯員表示，看了短片後知道節目強調「極樂」、「自立」兩個詞非常感動，期盼透過影片讓大家感受到「同理心」，也認為不論任何場合，提供手語翻譯是對聽障者的尊重，盼大家能幫助更多身心障礙者，讓世界更美好。



「極樂世界」將於4日至7日晚間10時，在公視頻道播出。1061203