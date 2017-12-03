【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】語言是族群文化的核心要素，音樂則是語言交流最好的橋梁，12月2日下午15時30分臺南市政府特別以歌聲為主軸，於臺南文化中心假日廣場，安排西拉雅族(臺南市市定原住民)、原住民族群及客家共同攜手，展開一場多元族群文化樂舞饗宴。「Misala mavok」西拉雅語意思為「一起來用餐」，這也是西拉雅文化節首次整合臺南市各西拉雅聚落特色美食為風味桌菜。臺南市政府表示，這次是以美食為主題，「呷桌」這樣的美食文化作為主軸，讓民眾一同體驗在頭社聚落呷桌，並搭配聚落導覽小旅行，透過這樣在地體驗的機制，將原民文化瑰麗、美麗的那面呈現給各界。為了讓大眾對於西拉雅族群能有更進一步的認識，並深入了解西拉雅的人文意涵、認同西拉雅歷史定位，臺南市政府率先全國復振西拉雅語，自101年9月起將西拉雅語納入正式教育系統（本土語言課程），執行至今已有12位西拉雅族語教師，於19所中小學開課，扎根西拉雅語言推廣教育；本次活動特別邀請吉貝耍國小、口埤實驗小學、左鎮國小、光榮國小及河東國小六溪分校共同參與演出，以西拉雅語結合英語，透過音樂歌唱、戲劇及舞蹈呈現西拉雅語復育成果，小朋友也透過音樂、戲劇及舞蹈等多元學習，認識己身的族群文化，扎根傳承西拉雅語言文化。臺南市政府表示，此次同時還邀請onini西拉雅竹音樂團、北頭洋舞團、灑舞部岸原舞團，以及曾入圍金曲獎年度專輯、最佳原住民語歌手、最佳原住民語專輯獎的原住民歌手戴曉君，與今年首發客語專輯即入圍金曲獎最佳客語歌手的曾仲瑋，共同參與西拉雅文化節活動演出，將文化從原鄉帶進都會區，透過歌聲及舞蹈的交流，將活動帶入高潮，藉由各族群的參與，增進族群間的認識，分享多元族群文化價值，共同譜出多元色彩；「西拉雅好食光」採事先報名收費制，即日起受理網路報名，限額僅300個名額，額滿為止，詳情請上臺南市政府民族事務委員會http://web.tainan.gov.tw/nation/ 官網查詢。主辦單位表示，「第6屆臺南市西拉雅文化節Misala mavoke共享西拉雅」即將以3大主題，包括西拉雅好歌聲、西拉雅好食光及西拉雅好正等系列活動展開；今年分別於12月2日臺南文化中心假日廣場、12月9日頭社平埔文化園區及臺南市西拉雅文化會館舉辦，並於15日舉辦記者會邀請臺南市代理市長李孟諺、民族事務委員會主任委員汪志敏以及各級民代與會，以開桌儀式，共同公開菜色，為第6屆西拉雅文化節正式揭開序幕。