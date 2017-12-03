影／宋芸樺西門町遊街高歌 粉絲熱情圍繞NOWnews今日新聞 (2017-12-03 18:02)
電影《帶我去月球》全台賣破500萬，首周末「月球幫」劉以豪、宋芸樺、嚴正嵐、 石知田、姚愛寗與李銓也全出動，分成男女兩組，在大台北地區影院跑透透，為宣傳新片卯足全力。
「月球幫」六人默契十足，沒有相約皆穿著牛仔外套，唯劉以豪獨漏，令他笑說：「一直被排擠（哭）！」其中，宋芸樺、嚴正嵐、姚愛寗更突襲西門町今日秀泰影城，當起一日店長，許多民眾現場湧入，擠得水洩不通，映後還帶著《帶我去月球》布條遊街，粉絲熱情圍繞，遊客也紛紛拿起手機捕捉「野生月球幫」。
▲劉以豪（前排拿麥）、石知田、李銓和影迷一起合照。（圖／星泰娛樂，2017.12.03）
宋芸樺表示：「這是一部關於夢想的電影，也非常適合情侶一起觀賞，希望更多人可以買票進戲院！」嚴正嵐、姚愛寗則大推：「追夢人必看的電影，一定會讓大家找到不同的答案！」《帶我去月球》講述 「發現好友沒才華，是否仍繼續陪伴他追夢？」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雷朋 偏光．雷朋太陽眼鏡．Ray-Ban 雷朋 眼鏡．RAY BAN RB3362．雷朋 膠框．Ray-Ban 雷朋眼鏡．RAY BAN 光學眼鏡．ray ban 太陽眼鏡．雷朋眼鏡．Ray Ban 雷朋太陽眼鏡．Ray Ban RB3025．雷朋 太陽 眼鏡．Ray-Ban 眼鏡．RAY BAN．RAY BAN 眼鏡．Ray Ban 雷朋
多圖【NOWnews今日新聞】
陳志朋化身「美騷年」 大玩SM露兩粒【NOWnews今日新聞】
星卉還原吞藥真相 坦言「演小三壓力大」【NOWnews今日新聞】
亞洲舞極限總決賽 台街舞團勇奪冠軍【中央社】
林志玲宣布暫停電影綜藝工作 2/3時間給自己【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》