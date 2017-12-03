▲宋芸樺（右）和嚴正嵐、姚愛寗，帶著電影布條在西門町遊街。（圖／星泰娛樂，2017.12.03）

電影《帶我去月球》全台賣破500萬，首周末「月球幫」劉以豪、宋芸樺、嚴正嵐、 石知田、姚愛寗與李銓也全出動，分成男女兩組，在大台北地區影院跑透透，為宣傳新片卯足全力。

「月球幫」六人默契十足，沒有相約皆穿著牛仔外套，唯劉以豪獨漏，令他笑說：「一直被排擠（哭）！」其中，宋芸樺、嚴正嵐、姚愛寗更突襲西門町今日秀泰影城，當起一日店長，許多民眾現場湧入，擠得水洩不通，映後還帶著《帶我去月球》布條遊街，粉絲熱情圍繞，遊客也紛紛拿起手機捕捉「野生月球幫」。

▲劉以豪（前排拿麥）、石知田、李銓和影迷一起合照。（圖／星泰娛樂，2017.12.03）

宋芸樺表示：「這是一部關於夢想的電影，也非常適合情侶一起觀賞，希望更多人可以買票進戲院！」嚴正嵐、姚愛寗則大推：「追夢人必看的電影，一定會讓大家找到不同的答案！」《帶我去月球》講述 「發現好友沒才華，是否仍繼續陪伴他追夢？」