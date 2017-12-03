鄭世雲MAMA表演驚艷網友 坦言：只花一周準備NOWnews今日新聞 (2017-12-03 17:07)
南韓歌手柳昇佑、雙人組合MIND U，以及靠節目《PRODUCE 101》第二季走紅的鄭世雲，四人今（3）日將在台北ATT SHOWBOW舉辦粉絲見面會，下午特地接受媒體訪問，紛紛提到首次訪台，除了面對粉絲會緊張之外，希望有時間到九份欣賞夜景、吃小籠包，鄭世雲則對台北101前的「LOVE」裝置藝術很感興趣，有機會想去看看。
鄭世雲2013年參加《K-pop Star》第三季，當時出眾的作詞作曲能力讓他小有名氣，直到今年出演《PRODUCE 101 S2》後，終於在八月出道，問起鄭世雲，今與同公司前輩柳昇佑、MIND U同台演出，有無向其他人討教注意事項，或是表演技巧？他說：「其實出道前沒機會跟其他三位碰面，出道後才有機會。」雖然沒有得到太多建議，但聽了不少鼓勵的話。
▲鄭世雲、柳昇佑、MIND U(在熙、高德）來台辦見面會，接受媒體訪問。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.3）
柳昇佑稱讚鄭世雲，說自己沒有給他建議，因為在《K-pop Star》時就覺得他很厲害，在媒體面前也是如此，「不是給他建議而是當朋友的感覺」；12月1日剛在香港圓滿落幕的2017 MAMA典禮，鄭世雲典禮上演唱夯女團組曲，傑出的表演引起網友熱議，問起準備過程，他透露是聽到消息才做準備，因為年底有很多活動會重複，是在沒時間的狀況下催生出來，「但不是自己一人準備，有跟作曲家一起」，前前後後只花了一周時間，令人驚艷。
更多鄭世雲報導可至粉樂NOW觀看「李昇基VS.波妞 鄭世雲覺得自己像誰？」
▲鄭世雲來台辦見面會，接受媒體訪問。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.3）
▲鄭世雲來台辦見面會，接受媒體訪問。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.3）
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