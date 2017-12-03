這些男星通通無法招架 胡瓜自爆被「她」狠甩NOWnews今日新聞 (2017-12-03 16:22)
綜藝天王胡瓜率領藝人惟毅、郭忠祐、江振愷、李博翔、趙孟姿、黃沐妍以及賴慧如，來到嘉義錄節目《綜藝大集合》，過程中，胡瓜自爆曾被「角力甜心」陳玟陵狠甩，三位男藝人舞陽、吳東諺與郭忠祐喊挑戰，也慘遭完敗。
胡瓜在節目上爆料自己曾被「狠」甩，他笑說，「這人還追到了錄影現場來了。」原來是有「角力甜心」之稱的奧運角力國手陳玟陵，曾在胡瓜的另個節目《歡樂智多星》用角力動作狠甩他。董至成笑說，「還以為哪個奇女子能狠甩胡瓜，原來是角力的甩，不是感情上被甩。」阿翔也補槍說，「對啊，我想說從來只有瓜哥甩人，哪有被甩的。」
▲「角力甜心」陳玟陵手下不留情。（圖／民視提供 , 2017.12.3）
胡瓜急忙回應，「喂～不要亂說，今天難得陳玟陵能來，我們也來好好的跟她比一下。我想一個新的遊戲，就是搶抱枕，請阿翔跟謝忻來示範一下。」只見阿翔雙腳雙手緊緊夾住抱枕，謝忻一陣狂扯後，阿翔也無力抵抗，最後陳玟陵挑戰一個人搶三位男藝人舞陽、吳東諺以及郭忠祐，舞陽被陳玟陵在空中甩，毫無招架之力，不禁讚嘆，「陳玟陵真是太厲害了，完全守不住！」
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